Jessy B remporte le prestigieux Prix Découvertes RFI 2023

La jeune rappeuse congolaise Jessy B a remporté le prestigieux Prix Découvertes RFI 2023. Les résultats ont été dévoilés le mardi 12 décembre 2023.

La scène musicale congolaise vient d’accueillir une nouvelle étoile montante avec la victoire de Jessy B au prestigieux Prix Découvertes RFI 2023. Originaire du Congo-Brazzaville, cette rappeuse et chanteuse au talent indéniable a su séduire le jury par sa créativité et son timbre vocal insolite.

De son vrai nom Jessica Diatsona Biggerman, Jessy B est rapidement devenue l’une des figures incontournables du rap féminin congolais. Sa musique, inspirée par les réalités de la vie quotidienne, aborde des sujets souvent tabous avec une force et une poésie qui lui sont propres. Son flow puissant et ses paroles percutantes font d’elle une artiste engagée, prête à faire entendre sa voix et à donner une voix à ceux qui n’en ont pas.

Sur le prestigieux Prix Découvertes RFI

Le Prix Découvertes RFI est une récompense prestigieuse qui met en lumière les talents émergents de la musique africaine. Chaque année, il permet de découvrir de nouvelles voix, de nouvelles sonorités et de contribuer à la promotion de la diversité culturelle. Jessy B, avec sa polyvalence artistique et sa capacité à mélanger les genres, incarne parfaitement cette idée de fusion et d’ouverture musicale.

Cette reconnaissance internationale propulsera certainement la carrière de Jessy B vers de nouveaux sommets. Elle pourra ainsi toucher un public encore plus large et partager sa passion pour la musique avec le monde entier. Les internautes sont impatients de découvrir les prochaines productions de Jessy B et de voir comment elle continuera à repousser les limites de la musique congolaise.