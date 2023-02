« Je suis très dur dans le… » Kerozen s’ouvre sur son plus gros défaut

En pleine forme ces derniers temps, Kerozen continue de faire parler de lui. Reçu pour une entrevue ce week-end, le chanteur qui a récemment annoncé une pause dans sa carrière, s’est confié sans langue de bois sur ses défauts.

Réputé pour sa puissante voix et son rythme de productivité incomparable, Kerozen est considéré aujourd’hui comme l’un des artistes les plus influents de la Côte d’Ivoire. Après avoir fait ses débuts en 2017 avec son morceau phare « Mon heure a sonné », soutenu par Emma Dobre, il a réussi à conquérir le public avec d’autres morceaux qui ont connu un franc-succès en Côte d’Ivoire, en Afrique et même dans le monde entier.

Dans une récente interview accordée à notre confrère Eloge Kuyo, l’artiste Primud d’or 2021 s’est confié sans filtres sur plusieurs sujets ayant rapport à sa vie privée. Interrogé sur ses défauts, le protégé de Emma Dobre n’a pas fait dans la dentelle. « Mon plus grand défaut, c’est que je suis très colérique, j’aime quand les choses se font naturellement, je suis très dur dans le travail… En gros, je suis travailleur j’aime apprendre, je suis très curieux » a-t-il indiqué.

Concernant ses projets pour la suite de sa carrière, Kerozen a affirmé qu’il n’a pas du tout peur de l’avenir. A l’en croire, il sait exactement ce qu’il veut faire une fois que sa carrière musicale sera terminée. « Je n’ai pas peur de l’avenir ou que tout ça s’arrête car je sais ce que je veux faire après la musique, je veux entièrement me consacrer à ma Fondation afin d’aider le plus de monde possible, j’y tiens vraiment« , a-t-il martelé.

2023, une année particulière pour Kerozen

En plus de vouloir se consacrer totalement à sa fondation cette année, Kerozen compte aussi mettre un terme à sa vie de célibat. Le chanteur a annoncé récemment son mariage pour cette année avec une femme dont il avait même dévoilé le visage sur ses réseaux sociaux. « J’ai 3 enfants, 3 garçons de mères différentes. Mais je suis actuellement avec la mère du troisième enfant avec qui je me marierai en 2023” , a lâché Kérozen.