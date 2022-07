« Je suis célibataire parce que… », ce que Nathalie Koah ne fera plus après son histoire avec Eto’o

ça chauffe entre Nathalie Koah, ex de Samuel Eto’o et ses abonnés. Titillée depuis quelques jours pour n’avoir pas dévoilé son mari, l’influence a répondu cash à ses détracteurs ce samedi 9 juillet 2022.

Depuis son histoire d’amour très médiatisée avec Samuel Eto’o, l’influenceuse camerounaise Nathalie Koah se joue la discrète sur son nouveau chéri. En juin 2022, la jeune femme a fait une grande annonce sur sa page Facebook. Et visiblement, si elle ne s’est pas encore mariée, cela ne saurait tardé.

Mais qui pourrait bien être l’homme qui a su gagner le cœur de Nathalie Koah après son aventure rocambolesque avec Samuel Eo’. « On te dit de trouver un Homme qui va t’emmener à la mairie, tu es là, tu joues au sauvage », a lancé un internaute en commentaire de l’une de ses publications. Comme elle sait si bien le faire, l’influenceuse a répondu cash. « Donc je suis célibataire parce que j’ai fait le choix de ne pas poster mon chéri? C’est obligé de vous le présenter ?, a -t-elle demandé. A l’en croire, elle ne fera plus jamais l’erreur de livrer l’homme de sa vie. « Sachez que je préfère subir 1000 injures que de vous livrer mon mari. Ce côté de ma vie est strictement privé », a-t-elle clarifié.

La page Samuel Eto’o définitivement tournée

L’ex de la légende du football camerounaise Samuel Eto’o, Nathalie Koah, mère d’une petite fille d’environ cinq ans a lancé le 20 octobre 2019 en direct sur Facebook, son nouveau livre intitulé « Renaître« . C’est une œuvre qui retrace sa vie d’après son nébuleuse histoire d’amour avec Samuel Eto’o sans pour autant répondre à toutes les questions que suscite sa vie.

En effet, « Renaître » ne dresse pas le portrait d’une femme devenue parfaite et sans reproche après les errements de sa jeunesse, il ne donne aucune leçon d’aucune sorte, mais partage sa vie d’après. « Celle qui a vu la jeune fille que j’étais se transformer en mère de famille. Celle qui a vu la femme subventionnée se transformer en femme d’affaires. Celle qui s’est construite sur les expériences passées, mais regarde en avant » a expliqué Nathalie Koah faisant allusion à sa première grossesse.

L’auteur espère que ses fans y trouveront, non pas la clé d’une vie réussie, mais un peu de force et d’énergie. « Celles qui m’ont permis de ne plus avoir honte de qui j’étais, de réussir, et de me présenter aujourd’hui, face à vous, heureuse, épanouie. Fière de ce que je suis devenue » a confié la jeune femme.