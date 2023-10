« Je refuse de me nourrir… Je fume », Denco ou Petit Denis justifie son amaigrissement

- Publicité-

Au cœur de la polémique depuis quelques jours, le zouglouman Denco, anciennement Petit Denis, est revenu sur son état d’amaigrissement et a donné les raisons de sa perte de poids.

Lors d’une récente apparition sur scène, le célèbre chanteur ivoirien a laissé le public choqué en apparaissant très amaigri, tenant à la main une bouteille d’alcool et une cigarette. Bien que son état de santé ait suscité l’inquiétude de nombreux spectateurs, l’artiste semble ne pas s’en préoccuper trop.

Mais en réponse au polémiques, il s’est exprimé sur l’émission Accusé Levez-Vous et a rassuré ne pas être malade : « …non Je ne suis pas malade. J’ai fortement maigri car je refuse de me nourrir… j’ai du mal à m’alimenter, c’est tout ; ça n’a rien à voir avec une quelconque maladie…au fait je refuse la nourriture je ne sais pas pourquoi… », a expliqué l’artiste qui a publiquement révélé ce qu’il fait lorsqu’il ne mange pas.

« Je fume », dit t-il par appel téléphonique sur l’émission. Relancé par les animateurs, le capitaine du zouglou a exprimé ses regrets de ne pas pouvoir être en mesure de donner plus de précisions sur ses déclarations.

- Publicité-

Ces événements ont suscité de vives réactions et interrogations quant à l’état de santé du chanteur. Les fans du monde entier espèrent que cette situation sera rapidement clarifiée et que l’artiste recevra l’aide dont il a besoin. En attendant, l’avenir de ses prochaines représentations est incertain, et ses fans attendent avec impatience des nouvelles rassurantes.

Qui est Denco ou Petit Dénis ?

Né le 23 Septembre 1976 à Tabou, une ville du sud-ouest de la Côte d’Ivoire, Denis Koulaté, plus connu sous le nom de « Petit Dénis » et maintenant appelé « El Capo » ou Denco , est un artiste chanteur, parolier et auteur-compositeur ivoirien. Il est considéré comme l’un des pionniers du Zouglou, un genre musical populaire en Côte d’Ivoire.

Petit Denis a commencé sa carrière musicale au sein du célèbre groupe » Gbatanikro », qui a également vu naître d’autres grands noms de la musique ivoirienne tels que Yodé & Siro. Il est né et a grandi dans le sous-quartier de Treichville, connu sous le nom de « Gbatanikro » où les ressortissants de la Cedeao se sont installés à la recherche d’une vie meilleure après l’indépendance. Il considère cet endroit comme une source d’inspiration importante dans sa vie.

- Publicité-

Au cours de sa carrière, Petit Denis a sorti sept albums, chacun ayant connu un succès encore plus grand que le précédent. Depuis 1996, il occupe une place de choix dans la musique ivoirienne et est considéré comme une véritable icône de la scène musicale du pays. Malgré ses frasques, il reste un porte-parole respecté pour la jeunesse ivoirienne.

Depuis le premier semestre de 2019, Petit Denis réside en France pour des raisons de santé. Pendant son séjour, il enregistre son prochain album et prévoit de faire une tournée pour le bénéfice de toute la diaspora africaine. Son dévouement envers la musique et ses fans reste inébranlable.