« Je préfère Poutine à tous les présidents africains soumis à l’occident », Kemi Seba

Alors que la guerre fait rage en Ukraine avec l’entrée des forces russes sur le territoire ukrainien, les occidentaux se sont ligués contre le président Vladimir Poutine et avec eux, plusieurs pays et institutions africaines. En colère, l’activiste Kemi Séba a dénoncé une politique de colonisation occidentale à laquelle participent les dirigeants africains.

« Poutine veut récupérer son pays, et Poutine n’a pas le sang de l’esclavage et de la colonisation sur les mains », a martelé Kemi Séba dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L’activiste prend la défense du patron du Kremlin et assure que ce dernier ne fait que se défendre face à une menace occidentale accrue sur la Russie. Séba estime que le fait d’entourer la Russie de missiles occidentaux postés à ses portes, constitue une grosse menace à laquelle Poutine a décidé de répondre.

Séba dénonce le comportement des occidentaux qui selon lui, veulent « assujettir les peuples pour qu’ils fassent exactement comme vous voulez; et que quand ils ne font pas comme vous voulez, vous les présentez comme des dictateurs ». A partir de ces différents exemple de la mauvaise foi occidentale, le panafricaniste a martelé qu’il « préfère Poutine à tous les présidents occidentaux et à tous les maudits présidents africains soumis à l’oligarchie de l’occident ».

Notons que la Guerre en Ukraine est toujours en cours et les occidentaux ont bombardé de sanctions la Russie et ont également fourni des millions de dollars d’armes de guerre à l’Ukraine pour combattre l’armée russe. La situation est partie du fait que la Russie a appelé l’OTAN à lui offrir des garanties de sécurité alors que l’alliance se rapproche dangereusement par extension, nonobstant un traité de non extension, des portes de la Russie.

Pour la Syrie, un pays déstabilisé du fait d’une invasion occidentale soit disant pour aider les rebelles à prendre le pouvoir, le combat de Vladimir poutine est celui de la réorganisation du monde et une correction de l’histoire.