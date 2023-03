« Je pleure avec mon épouse … », triste nouvelle pour le lead vocal de Magic System, A’Salfo

Le lead vocal du groupe Magic System, le chanteur A’Salfo est en deuil. L’artiste est attristé par le décès de la mère de son épouse Hélène Aka, le samedi 4 mars 2023.

A’Salfo pleure sa belle-mère, la mère de sa femme Hélène Aka. La triste nouvelle a été annoncée par l’artiste lui même sur ses réseaux sociaux. « En ces moments douloureux et pénibles, je pleure avec mon épouse, le décès de ma belle-mère survenu ce 4 mars à Abidjan. Que l’âme de la vieille repose en paix », a-t-il balancé sur sa page Facebook.

Comme toujours A’Salfo, qui pleure avec son épouse a pu compter sur le soutien des internautes et célébrités ivoiriens qui lui ont laissé des messages de condoléances et de compassions. Le couple Traoré, le chanteur ASalfo et son épouse Moya se sont officiellement mariés en 2007.

Le couple s’est rencontré en mars 1996 au cours d’une veillée à Marcory et Asalfo a succombé au charme de la jeune Moya. Il s’approche d’elle et lui demande : « As-tu quelqu’un dans ta vie ?” Et à Moya de répondre : « Oui j’ai Jésus dans ma vie”. De façon ironique A’salfo réplique en lui demandant s’il pouvait être le rival de Jésus. C’est ainsi que les deux tourtereaux ont commencé par se fréquenter.

Sur les réseaux sociaux, A’Salfo fait partie des rares artistes ivoiriens qui témoignent publiquement et au jour le jour leur grand amour et leur reconnaissance à la femme qui partage leur vie.