 »Je ne suis pas avec toi pour ton argent », cette mise au point publique de Josey à Serey Dié

Souvent accusée d’être en couple avec l’ancien footballeur Serey Die pour son argent afin de propulser sa carrière, la chanteuse Josey a répondu à ses détracteurs le samedi 11 février 2023.

Josey et Serey Die ne se cachent plus depuis que l’ancien footballeur a assumé leur couple sur les réseaux sociaux et sur la chaine de télévision Life TV. C’était fin mai 2022, et le couple était au cœur de la polémique après la naissance de leur deuxième enfant. Alors qu’elle était en plein spectacle ce samedi, Josey est revenue sur cette période de sa vie.

« Tu m’as toujours assumée en public. Cela, depuis que toi et moi nous sommes ensemble. Je me rappelle cette vidéo dans laquelle tu as avoué publiquement pour la toute première fois que nous sortons ensemble. Une vidéo qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Oui, tu m’as toujours grandie en public.

« L’an dernier, tu avais tellement envie de le prouver que tu allais publiquement assumer encore notre relation sur un plateau télé. Parce que tu avais ras-le- bol de tout ce qui se disait sur notre couple. Oui, publiquement, tu m’as toujours grandie. C’est à mon tour de t’assumer en public », a déclaré Josey après avoir fait appel à Serey Die en plein concert.

« J’avais donc mon argent … »

A l’en croire, ils sont en couple depuis 8 ans et il est temps qu’elle assume aussi publiquement leur relation. « Aujourd’hui 11 février 2023, cela fait 8 ans que nous sommes ensemble. 8 ans d’amour sincère. », a-t-elle révélé. Pour Josey, avant de connaitre Serey Die elle avait déjà une carrière qui marchait.

« Quand je faisais ta connaissance, ma carrière marchait bien déjà. J’avais donc mon argent. Donc, je ne suis pas avec toi pour ton argent. Je suis avec toi parce que je t’aime sincèrement« , a-t-elle clarifié à qui veut l’entendre.

Avant de poursuivre son concert, Josey a également fait une confidence sur sa maternité. D’après elle, avant sa rencontre avec Serey Die elle ne pensait pas pouvoir avoir des enfants un jour. « Tu sais tous les bobos d’enfantement que j’avais. Mais tu m’as donné deux beaux garçons intelligents« , a-t-elle reconnu publiquement.