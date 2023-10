« Je ne serais pas sortie avec certaines personnes si j’avais su que je serais aussi célèbre »

- Publicité-

Nana Ama Mcbrown a appris ses leçons et elle donne un conseil aux jeunes pour qu’ils apprennent également de son expérience.

Selon l’actrice ghanéenne qui est désormais présentatrice de radio, elle a fait certaines choses dans le passé dont elle n’est pas fière. Bien qu’elle soit considérée comme l’une des célébrités modestes et honnêtes du Ghana, elle fait savoir qu’elle a fait certaines choses dans le passé qu’elle n’aurait pas faites si elle avait su qu’elle allait devenir aussi célèbre.

Dans une conversation avec le blogueur ghanéen Kobby Kyei, Nana Ama Mcbrown a déclaré: « Parfois, je me demande : en tant qu’humains, que voulons-nous sur terre ? Parce que quand nous étions jeunes, à cause des difficultés et des amis, nous faisons certaines choses. Mais pour moi, si Je savais qui Dieu m’aurait fait, il y a des choses que je n’aurais pas faites. »

Abordant certaines des choses qu’elle regrettait d’avoir faites, l’animatrice a déclaré qu’elle ne se serait pas mêlée à certains amis. « Si je savais que partout où je passe, les enfants et les adultes me reconnaîtraient, je ne serais pas sorti avec certaines personnes, il y a des amis que je ne me serais pas fait« , a-t-elle déclaré.



On ne sait pas à quelles personnes Nana Ama McBrown faisait référence, car Okyeame Kwame est son seul ex connu du public. L’actrice est actuellement mariée à Maxwell Mensah. Cependant, selon certaines informations, son mariage est en train de battre de l’aile.