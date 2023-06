« Je ne me suis pas trompé en choisissant Joana comme épouse », Dani Alves depuis la prison

Le footballeur brésilien Dani Alves actuellement en prison pour des faits d’agression sexuelle sur une jeune femme à Barcelone, s’est excusé publiquement depuis sa prison auprès de sa femme Joana Sanz.

Accusé de viol et placé en détention provisoire, le footballeur Dani Alves est sorti du silence. Incarcéré depuis le 20 janvier 2023, c’est depuis la prison qu’il est revenu sur les accusations de viol d’une jeune femme de 23 ans dans une boîte de nuit de Barcelone.

Après avoir nié les faits dans une interview accordée à La Vanguardia depuis la prison Brians 2, l’ancien joueur du Barça a présenté des excuses publiques à son épouse Joana, qui, selon lui, est la seule personne véritablement affectée par cette situation.

«Elle est la seule personne à qui je dois des excuses. Elle est la femme que j’ai épousée il y a huit ans, avec qui je suis toujours marié, et avec qui j’espère continuer à vivre toute ma vie. Je me suis déjà excusé personnellement ici, en prison, mais je dois le faire publiquement, car l’histoire est publique, l’offense est publique et elle mérite ces excuses publiques. Je la remercie pour tout ce qu’elle fait pour moi. Son rôle n’est pas facile. Je l’aime et, en prison, j’ai beaucoup pensé à notre mariage. Je suis certain que je ne me suis pas trompé en choisissant Joana comme épouse. Bien qu’elle se soit peut-être trompée avec moi», a confié Dani Alves.

En ce qui concerne les accusations de viol, Daniel Alves soutient avoir préalablement convenu avec la victime présumée qu’ils auraient une relation sexuelle dans les toilettes de la zone VIP.

«Quand j’ai quitté la boîte de nuit par le couloir de sortie, j’ai vu par les images que je suis passé près de l’endroit où la femme pleurait. Je ne l’ai pas vue. Si je l’avais vue pleurer, je me serais arrêté pour demander ce qui se passait. Et à ce moment-là, si un responsable de la discothèque m’avait demandé d’attendre parce qu’une jeune femme prétendait que je l’avais agressée sexuellement, je ne serais pas rentré chez moi. Je serais directement allé au commissariat pour m’expliquer», a-t-il rassuré.

Dani Alves est le Footballeur le plus titré de l’histoire, avec 43 trophées. Il a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Il est devenu à 39 ans, le joueur brésilien le plus âgé à participer à une Coupe du monde au Qatar 2022.

