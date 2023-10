« Je ne la supporte plus », Emmanuelle Kéïta rembarre Gabrielle Lemaire Drogba

- Publicité-

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéïta connue pour ses critiques sévère envers les personnalités publiques dans son émission « Mood’e by EK s’en est prise à Gabrielle Lemaire, compagne de l’ex footaballeur Didier Drogba

Lors de l’émission Mood By EK du samedi 28 octobre, la compagne de l’ancien footballeur international ivoirien, Didier Drogba a été la cible d’Emmanuelle Kéita. Même si Gabrielle Lemaire a été épargnée pour ses choix vestimentaires, il n’en demeure pas moins pour son comportement.

‘’Elle commence à me saouler, je ne la supporte plus vraiment. A n’importe quel événement, elle s’arrange à être en harmonie avec l’événement’’, a déclaré Emmanuelle Kéita, qui visiblement aurait voulu que Garbrielle Lemaire ait des défauts en ce qui concerne son style vestimentaire.

Il est indéniable que l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéïta n’a pas peur de donner son point de vue et de critiquer ouvertement ceux qui ne correspondent pas à ses standards vestimentaires.

- Publicité-

Son émission, « Mood’e by EK », continue de générer des réactions et de susciter l’intérêt du public, qui attend avec impatience chaque nouvel épisode avec des critiques plus cinglantes les unes que les autres.