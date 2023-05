« Je n’ai pas été torturé », l’activiste Burkinabè Wendpouiré Charles Sawadogo libéré

- Publicité-

Wendpouire Charles Sawadogo, interpellé depuis jeudi 27 avril par la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) et placé en garde à vue a été libéré, ce lundi 1er mai, nous rapporte Radio Oméga.

Selon Oméga médias, l’activiste Wendpouiré Charles Sawadogo, a été libéré, ce lundi 1er mai 2023. L’activiste avait été « convoqué et auditionné » par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BLCCL). « Il lui serait reproché le délit d’intelligence avec l’étranger en vue de destituer le régime en place », a indiqué Dr Arouna Louré, porte-parole du Collectif des journalistes, activistes et leaders d’opinion victimes de menaces au Burkina.

« On m’a posé des questions sur mes publications sur les réseaux sociaux », affirme Wendpouiré Charles Sawadogo, rapporté par notre source. « On m’a demandé si j’ai reçu de l’argent d’un pays étranger pour déstabiliser la transition. J’ai dit non », indique l’activiste. « Ils ont saisi mes deux téléphones sur place », ajoute-t-il et de poursuivre que son domicile a été perquisitionné. D’autres appareils électroniques ont été aussi saisis là.

A sa libération ce lundi, il a reçu ses téléphones. Un autre appareil électronique est toujours entre les mains des enquêteurs pour la suite de la procédure. L’activiste dit ne pas savoir pourquoi il a été dans le viseurs des policiers de la brigade. « Je ne connais pas les raisons de cette interpellation (…) Je n’ai pas reçu de l’argent même (…) Même si quelqu’un me proposait, jamais je ne le ferai (…) Jamais je vais déstabiliser la transition », a-t-il déclaré.

Durant sa garde à vue, l’activiste a confié qu’il n’a pas été humilié. « Je salue le professionnalisme des policiers de la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité. Je n’ai pas été torturé (…) J’étais dans des conditions acceptables (…) », a dit M. Sawadogo.