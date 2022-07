« Je ferai plus qu’Olivia Yacé… »: les premiers mots de Kouassi Marlène Kany, Miss CI 2022

Sacrée Miss Côte d’Ivoire 2022 après la grande finale du concours qui s’est tenue dans la nuit de ce samedi 2 juillet, Marlène-Kany Kouassi, succède désormais à Olivia Yacé. Face à la presse, la nouvelle reine de la beauté Ivoirienne n’a pas hésité a évoquer sa mission.

Les trois nouvelles ambassadrices de la beauté Ivoirienne en 2022 sont désormais connues. Kouassi Marlène-Kany, 23 ans avec 1,80m est la nouvelle miss Côte d’Ivoire après le sacre d’Olivia Yacé en 2021. Elle a pour 1ère Dauphine, Diako Nassita et pour 2e Dauphine, Gnakpa Laurel.

Interrogée à la fin de la compétition, Kouassi Marlène Kanya Miss Côte d’Ivoire 2022 s’est dit consciente des défis qui l’attendent, et a promis faire mieux que sa prédécesseure Olivia Yacé, qui a réussi à décrocher la place de la plus belle femme de l’Afrique à la finale du concours Miss Monde en mars 2022 à Porto Rico.

« On est tous unanimes sur le fait que MISS OLIVIA YACÉ a élevé le niveau du concours Miss CI en 2021, je ne dirai pas que je ferai pareil qu’elle, peut-être que je ferai plus qu’elle parce que, chacune de nous a sa personnalité. Pendant mon mandat, je viendrai en aide aux personnes en décrochage scolaire, c’est-à-dire les personnes qui, à un moment donné de la vie, ont dû abandonner les études pour plusieurs raisons, afin de leur redonner la chance d’embrasser une carrière professionnelle », a-t-elle confié au micro de First Mag.

Interrogée ensuite sur la raison pour laquelle elle a opté pour des cheveux courts, la candidate qui a forcé l’admiration du public avec son sourire, sa prestance n’a pas fait dans la dentelle.

« C’est un choix personnel parce que bien avant, je me faisais les cheveux. Sauf que j’ai remarqué que quand je me tressais, j’avais tout le temps mal, c’est-à-dire des migraines. C’est comme cela qu’un jour, j’ai décidé de me couper les cheveux. Quand je l’ai fait, il y a tout le monde qui a apprécié en me disant que ça me va bien et qu’il ne fallait plus que je me tresse. Je leur ai dit que ce n’est pas parce que vous avez dit cela que je vais laisser mes cheveux ainsi. C’est tout simplement parce que je me sens bien et plus belle avec cette coupe de cheveux », a-t-elle indiqué.