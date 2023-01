« J’ai trop gardé le secret », Olokpacha évoque un autre enfant caché de DJ Arafat

Olopkatacha, connu comme le meilleur ami du roi du coupé décalé, DJ Arafat a fait de troublantes révélations sur un enfant caché que DJ Arafat aurait eu avec une activiste centrafricaine.

Depuis son décès le 12 août 2019 dans un grave accident de moto, même mort, DJ Arafat fait la Une des médias people en raison des révélations sur sa vie privée. Alors que tout semblait calme après son prétendu enfant caché avec Angela Lova, artiste chanteuse ivoirienne, Olokpacha évoque un autre enfant caché du roi de la yorogang.

Selon Olopkatacha en dehors des 5 déjà reconnus de tous, DJ Arafat aurait eu un autre enfant. « La belle des belles! Frère excuse-moi, j’ai trop gardé le secret, il faut que la vérité éclate. Notre bb caché, sache qu’on s’en occupe au calme. Dieu dirige, Affaire à suivre …. »_a écrit Olopkatcha en légende d’une photo de la centrafricaine Wendy Kane Alima avec qui DJ Arafat aurait flirté.

« Seul les lâches ne pourront pas comprendre qu’il y a un temps pour toutes choses. L’heure de la vérité à sonné », a-t-il expliqué suite aux polémiques sur le silence qu’il a gardé pendant tout ce temps. A l’en croire, Arnaud jaguar, Ali le code, Youyou toit rouge, Yvan trésor, Christian, Roméo le tolole, Skybi, Pk la dose semblent tous informer.

Une idylle entre DJ Arafat et Wendy Kane Alima?

En mai 2017, une relation amoureuse avait fait polémique poussant DJ Arafat a faire des clarifications sur leur proximité après la publication d’une photo de la jeune femme sur ses réseaux sociaux. « Celle pour qui mon cœur bat depuis un an », avait écrit Arafat.

Une idylle démentie par la jeune femme qui publie une photo de l’homme de sa vie. Choqué par cette sortie, Arafat était monté au créneau pour donner sa version des faits.

« Je connais Wendy. Je ne sais pas pourquoi elle dit qu’elle ne me connaît pas. Mais bon, ça n’engage qu’elle. Et pourtant, j’ai supprimé la photo parce qu’elle me l’a demandée. J’ai posté sa photo avec son consentement, mais elle ne s’attendait pas à ce que cela fasse un grand buzz. Son homme s’est plaint suite à ce poste et sa famille lui a posé des questions à ce sujet», avait expliqué Arafat Dj.

DJ Arafat confond Wendy

A l’époque DJ Arafat a donné sa version des faits en prouvant qu’il connaissait bien Wendy. « Wendy, quelqu’un que tu ne connais pas publie ta photo. Quelqu’un que tu ne connais pas chante ton nom. Bizarre. Elle sait qu’on se connaît »., a-t-il ajouté sans d’autres précisions.

De leur côté, les proches de Houon Ange Didier alias Arafat Dj ont fait une révélation sur DJ arafat qu’il décrivent comme une personne timide qui aurait un réel mal à draguer les filles. « Lorsqu’Arafat Dj a un faible pour une demoiselle, il chante le nom de cette dernière, afin d’attirer son attention et avoir son affection. Puis cherche à la rencontrer en la décrivant comme son amoureuse. Un jeu qui a bien marché avec plusieurs filles, avant de connaître un échec sur Wendy de Lyon »., avait confié la source.

Bientôt un documentaire

Certainement que cette stratégie a abouti et les choses sont allés très loin entre la centrafricaine et DJ Arafat au point qu’ils aient un enfant jusque là, gardé caché. Dans tous les cas, Olokpacha qui a déjà supprimé ses publications a annoncé un documentaire sur la vie cachée de DJ Arafat.

“En plein tournage du Documentaire de la vérité intitulé ” L’heure de la vérité ” avec toutes les preuves à l’appui. Disponible le 12 Août 2023. Avis à toutes les chaînes de télévisions. Restez branchées pour l’exclusivité« , a t-il balancé ce samedi matin alors que les fans de DJ Arafat s’impatientent.