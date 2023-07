« J’ai reçu un bouquet de menaces de mort, de propos incantatoires … », Sêminvo l’Enfant Noir

Le slameur Béninois Sêminvo l’Enfant Noir a dénoncé avoir été victime de menaces de mort suite à l’annonce d’une série de spectacles au Bénin.

De retour de la Belgique où il séjourne depuis plusieurs mois, le slameur Sêminvo l’Enfant Noir a foulé le sol béninois il y a quelques semaines pour une série de spectacles. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues et des spectacles ont été annulés.

« En rentrant de Bruxelles pour mon pays (Bénin Ndlr), j’ai contacté deux mois à l’avance ministères, directions publiques, personnalités politiques, fondations, Limbo Bar, radios, télés, et autres pour faire des concerts, promotions, et présentation de mon projet. Quand je suis rentré, j’ai contacté un de mes musiciens avec qui j’ai joué il y a en mars 2022 au Limbo, afin de répéter et préparer les dates avec Carla qui allait nous rejoindre. Il m’a dit ceci mot pour mot : « La dernière fois que tu étais passé, c’est moi qui ai pris les coups à ta place… » avant d’ajouter prends des dispositions métaphysiques« , a dénoncé le slameur sur sa page Facebook.

Propos incantatoires et d’envoûtement

Pour se protéger et protéger son entourage et surtout son équipe, il décide alors d’annuler ses spectacles jusqu’à nouvel ordre « J’ai pris acte, et j’ai mis un frein à toutes les dates surtout. Puisque Carla est tout de même venue avec l’impossibilité d’annuler son billet, nous avons fait une seule date sur Bamboo Numérik. Le reste ce sera juste des passages radios et télés pour parler de mon projet. Non pas par peur, par prudence. Nous sommes au Bénin », fait-il remarquer.

« Il y a quelques jours, j’ai reçu un bouquet de menaces de mort suivies de propos incantatoires et d’envoûtement, des promesses occultes de fin de carrière, le tout, dans un cocktail d’injures publiques d’un autre artiste. Les audios circulent encore. Je ne suis pas ici pour étaler cette affaire puisque j’ai pris toutes les dispositions nécessaires d’un citoyen dans un état de droit », a expliqué Sêminvo l’enfant Noir.

A l’en croire, il aurait par la suite été victime d’un accident. « Le véhicule dans lequel je me trouvais il y a un jour après cet audio a fait un choc. J’avais ma ceinture, je vais très bien. Bon, je ne vais pas faire le lien… quand même on est au Bénin. Au regard de ce dernier point surtout, et de la révélation de mon musicien qui en amont m’avait averti, je vais en premier lieu, remercier la chance infinie que j’aie et qui a fait qu’au moins j’ai été prévenu ouvertement ».

Continuer hors du Bénin

Sêminvo l’Enfant Noir rassure qu’il n’a pas annulé ses spectacles par crainte mais pour son fils qui a encore besoin de lui. « J’ai patienté une dizaine de jours pour en être sûr et certain. J’agis parce que j’ai un fils de 5 ans qui a besoin de son Papa et surtout parce que j’aime la vie. Je ne le dis pas maintenant pour faire pitié etc.. Ce n’est pas mon style de faire la promotion d’un projet en causant des clashs comme sous nos cieux. Ce que j’écris ici sont des faits réels et ma décision est murie, en tout cas je veux le croire ».

C’est ainsi que Sêminvo l’Enfant Noir a décidé d’arrêter scène, concerts, ateliers jusqu’à nouvel ordre sur le territoire béninois du nord au sud, de l’est à l’ouest par sécurité. Mais il ne compte pas mettre fin à sa carrière. Sêminvo l’Enfant Noir entend poursuivre l’aventure ailleurs en Afrique.

« Nous parlons de 53 pays restants quand même. J’ai la chance d’avoir la passion du voyage et de rencontrer les gens. C’est une porte qui s’offre et s’ouvre. Que ce soit très clair, j’aime la scène, la poésie, le slam, les concerts et les ateliers. Je ne les arrête pas. C’est juste que le Bénin est dans une parenthèse. Je ne le quitte pas. J’y serai toujours avec tout l’amour que j’ai pour lui. Je ferai d’autres projets. Je ne parlerai juste plus de slam. Je n’irai plus à des concerts de slam par sécurité. Je vais profiter autrement« , a-t-il clarifié.

Sans pour autant citer de nom Sêminvo l’Enfant Noir fait certainement référence aux propos du slameur Gopal Das qui ont fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Ce dernier a également confirmé leur relation très tendue le vendredi 23 juin 2023 sur l’émission KFé Weekend.

