« J’ai adoré les moments passés avec lui »: Yemi Aladé parle enfin de sa relation avec Dj Arafat

Alors qu’elle a été récemment reçue par un média Ivoirien pour parler de sa carrière, la chanteuse nigériane Yemi Aladé n’a pas pu s’empêcher de se confier sur sa relation avec le regretté roi du coupé-décalé Anges Didier Houan alias Dj Arafat.

Ce n’est plus un secret pour personne. Yemi Alade occupe une place de choix dans le classement des artistes féminines africaines les plus en vogue. Révélée au public en 2014 à travers son titre culte Johnny, Yemi Eberechi Alade de son vrai nom a connu un succès époustouflant qui n’a laissé personne indifférent.

Devenue rapidement un hymne dans plusieurs pays anglophones et francophones, cette chanson qui raconte une histoire vraie a cumulé plus de 145 millions de vues sur YouTube. Après ce sacre, Yemi Aladé a maintenu le cap en enchainant d’autres morceaux qui ont également connu le succès. Parmi ceux-ci figure sa collaboration « Do I As Do » avec le regretté artiste Ivoirien Dj Arafat.

De passage en Côte d’Ivoire, la reine de l’Afro pop a accordé une interview à Brut Côte d’Ivoire. Lors de cette entrevue, la chanteuse nigériane n’a pas manqué d’évoquer les circonstances dans lesquelles il a rencontré le Daïshikan. « C’est génial qu’on parle de cette chanson. Je l’ai composée en featuring avec DJ Arafat . Je me souviens de l’enregistrement de cette chanson à Paris ( … ) On a vraiment appris à se connaître », a-t-elle indiqué.

Interrogée ensuite sur ce qu’il retient de Dj Arafat, le défunt « président de la Chine », Yemi Aladé n’a pas fait dans la dentelle. « C’était quelqu’un de très dynamique et il avait une très bonne descente. J’ai adoré les moments passés avec lui . Et il a mis toute son énergie dans la musique. C’est vraiment malheureux qu’il ne soit plus là aujourd’hui . J’ai toujours adoré sa manière de chanter », a-t-elle lâché avec beaucoup de peine.