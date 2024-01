« Il n’est pas né d’un viol, mais… », Bleu Brigitte fait une révélation à propos d’Apoutchou National

- Publicité-

La comédienne ivoirienne Brigitte Bleu a récemment révélé un aspect poignant de la naissance de son fils, Apoutchou National.

Elle a confié que le père d’Apoutchou est Konaté Soumayla, clarifiant qu’Apoutchou est né d’une relation empreinte d’un amour sincère, loin de toute violence. En effet, Brigitte Bleu a partagé que Konaté Soumayla avait été son premier amour, mais leur histoire n’a pas perduré, car le père d’Apoutchou ne l’a pas jugée digne de son fils.

De plus, elle a exprimé le fait que le père d’Apoutchou n’a pas eu l’opportunité de connaître son fils, car lorsqu’elle a voulu lui révéler la vérité, il était décédé une semaine auparavant. Cette confession, dévoilée lors du concert d’Apoutchou, a engendré diverses réactions sur les réseaux sociaux. Certains ont loué la force et la détermination de Brigitte Bleu en la voyant élever son fils avec tant d’amour, tandis que d’autres ont exprimé leur point de vue selon lequel de telles affaires devraient rester privées et que la révélation publique pourrait causer de la peine, notamment à l’actuel compagnon de la comédienne.

Notons qu’Apoutchou National, désormais un artiste musical reconnu, a brillé lors de son concert au Palais de la culture à Abidjan le 6 janvier 2024. Durant cet événement, il a surpris sa mère en lui offrant une voiture pour reconnaître les sacrifices qu’elle a consentis pour lui. De plus, il a pardonné à son père absent, marquant ainsi un moment poignant.