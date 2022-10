« Il le mérite largement », Sadio Mané désigne Benzema vainqueur du Ballon d’Or 2022

En zone mixte après la large victoire du Bayern Munich face au Viktoria Plzen (5-0) en Ligue des champions, ce mardi soir, Sadio Mané a été interrogé sur le Ballon d’Or 2022. Et l’attaquant sénégalais voit la star du Real Madrid, Karim Benzema, décrocher le sacre.

Ils sont les deux grands favoris pour succéder à Lionel Messi, vainqueur de l’édition précédente. Karim Benzema et Sadio Mané sont en course pour le Ballon d’Or 2022 dont le lauréat sera connu le 17 octobre prochain à Paris en France. Le premier sort d’une saison 2021-2022 assez impressionnante où il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions.

Quant au second, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, le Sénégalais a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

A moins de deux semaines du jour J, les pronostiques vont bon train et chacun essaie de prédire son vainqueur. Sadio Mané s’est également prêté à l’exercice. En zone mixte ce mardi soir après la large victoire du Bayern Munich face au Viktoria Plzen (5-0) en 3è journée de Ligue des champions, l’attaquant sénégalais a été interrogé par Canal+ sur le sujet.

Et malgré son statut de prétendant au sacre, le Lion de la Téranga a désigné Benzema comme le grand vainqueur du titre tant convoité. Sans aller jusqu’à encenser l’international français, le natif de Bambali estime que l’attaquant madrilène mérite largement de décrocher ce trophée pour la première fois de sa carrière.

«Le Ballon d’Or ? Non, honnêtement, je pense que Karim mérite cette année. Il a fait une belle saison, une grande saison avec le Real. Il a gagné la Ligue des Champions. Pfff… je pense qu’il mérite largement donc je suis content pour lui (….) Oui j’ai gagné la Coupe d’Afrique des Nations, je le sais, un grand soulagement pour moi et tout le pays. Je suis très heureux d’avoir remporté ma première CAN avec mon pays, mais Karim mérite. Je le pense sincèrement», a confié Mané à la chaine cryptée française.

