« Il faut que j’aille évangéliser Patrice Talon », Boni Yayi lors d’une prière à Tchaourou

Le président du parti Les Démocrates, l’ancien président Thomas Boni Yayi rêve de voir le président Patrice Talon le rejoindre dans son église à partir de 2026. Il promet l’évangéliser et l’amener à utiliser la Bible qu’il lui a donné en 2016.

Au moment où le Président Patrice Talon organise une série de rencontres avec les groupes parlementaires au Palais de la République, le Président Yayi prie pour la nation béninoise dans son église à sa résidence à Tchaourou avec le corps du Christ.

Dans un extrait de sa séance de prière, le Président Yayi Boni se dit être investi pour évangéliser l’actuel locataire du palais de la Marina. Pour lui, le président Talon doit le rejoindre dans deux ans à Tchaourou pour évangéliser et utiliser la bible qu’il lui a offerte le 6 avril 2016.

L’ancien président du Bénin a exprimé son intention de convertir son successeur, Patrice Talon. Il a déclaré : « Je me suis réveillé. Maintenant qu’est-ce qu’il me reste à faire ? Il faut que j’aille évangéliser Patrice Talon« , dit-il dans un extrait de vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Yayi dit que Dieu travaille pour le Bénin et c’est bientôt l’ère du consensus et celle de la paix dans la gestion des affaires de notre pays y compris la libération de nos concitoyens en prison comme en exil pour des raisons politiques et d’opinion.

Il rassure le peuple béninois que Dieu travaille pour que la gloire de Dieu puisse sortir le peuple béninois hors de la mer rouge et du désert en route pour la terre promise où coulent le miel et le lait, c’est-à-dire le plan du bonheur divin pour les Béninois.

Selon l’ancien chef d’État, le sang de l’agneau qui ôte les péchés du monde est déjà au palais, le tabernacle est déjà au palais, la nuée divine qui a guidé le peuple d’Israël le jour en route pour la terre promise est déjà au palais…Jésus-Christ notre seigneur sauveur ressuscité, le Saint-Esprit qui vit dans le cœur et le temple de ceux qui ont cru, guidera toujours le peuple béninois, a prié l’ancien chef d’État.