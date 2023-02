La légende du Barça, Gerard Piqué, a donné son avis dans le débat sur le G.O.A.T qui a repris de plus belle ces derniers mois. Et le défenseur espagnol a choisi l’attaquant du PSG, Lionel Messi.

Loin de prendre fin, le débat sur le G.O.A.T a repris de plus belle après le sacre de Lionel Messi au Mondial 2022, vainqueur du tournoi avec l’Argentine. Alors que certains estiment qu’avec sa nouvelle récompense, la seule manquante dans son armoire à trophée, la Pulga est désormais le meilleur joueur de tous les temps, d’autres pensent par contre que le choix du G.O.A.T ne peut pas se faire avec uniquement une couronne remportée grâce à l’effort collectif.

Loin désormais des pelouses depuis sa retraite sportive, Gerard Piqué s’est aussi prêté au débat. Et l’ancien international espagnol a donné son vote au septuple ballon d’or. Pique a insisté sur le fait que Messi est certainement le numéro un car il a montré qu’il peut être le meilleur au monde même à l’âge de 35 ans.

«Eh bien, il est vrai que le combat entre eux deux au cours de la dernière décennie a été assez impressionnant car ils se sont tous les deux incroyablement bien comportés. Je pense qu’en termes de talent, [Lionel] Messi est le numéro un, c’est sûr », a déclaré l’ex-défenseur central de la Roja qui a évolué avec l’Argentin lors de leur passage au Barça.

Les titres placent Messi devant Ronaldo

A 35 ans, Lionel Messi compte à sa corde 1 Coupe du Monde, 1 Copa América, 1 médaille d’or aux Jeux Olympiques, 4 Ligue des Champions, 3 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l’UEFA, 11 championnats (10 en Liga, 1 en Ligue 1), 7 Coupes nationales et 9 Supercoupes Nationales. Le lutin argentin détient également 7 Ballons d’Or (un record) et 6 souliers d’or européen (un record aussi).

Avec deux ans de plus que son rival argentin, Cristiano Ronaldo n’est pas non plus moins lotie sur ce terrain. L’ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus ou encore de Manchester United dispose dans son coffre à trophée, 5 Ballon d’Or, 5 titres de Ligue des champions, une Coupe en Ligue des nations, Un Euro, des souliers d’Or et des trophées The Best.

Certes, le joueur de 37 ans, qui a sans doute disputer sa dernière Coupe du monde avec le Portugal, éliminé en quart de finale par le Maroc (0-1), n’a jamais soulevé le titre suprême. Mais est-ce suffisant pour le reléguer au second rang dans le classement général ? L’éternel débat sur les deux superstars est visiblement très loin d’être clos.