Hygiène corporelle : 04 conseils pour prendre soin des seins

Les seins sont généralement associés au symbole de la séduction des femmes. Il faut donc en prendre soin. Nous vous proposons des cinseils pour bien en prendre soin au quotidien. Découvrez ces conseils.

Symboles de féminité et de séduction, les seins sont naturellement assez fragiles et sont malmenés tout au long de la vie par divers bouleversements hormonaux : puberté, grossesse, ménopause… Voici pour vous quelques secrets et astuces pour prendre soin de votre poitrine.

Hydratation

On dit souvent que lorsqu’on applique sa crème hydratante sur le visage, il faut la descendre jusqu’au cou. Mais en réalité, il faudrait carrément la descendre jusqu’aux seins. La peau du décolleté joue un rôle de maintien important de votre poitrine. C’est elle qui la porte au quotidien et qui la maintient haute et ferme. L’hydrater permet alors de renforcer cette peau naturellement sèche. La peau du décolleté contient peu de glandes sébacées, responsables du sébum qui hydrate naturellement votre peau. Il est donc important de la nourrir soi-même !

Utilisation des huiles essentielles

Pour prendre soin de sa peau, notamment au niveau du décolleté, il est recommandé de masser avec de l’huile de pâquerette. « Elle est reconnue pour ses effets tenseurs, galbant sur la poitrine, et on peut rajouter des huiles essentielles. Celles de citron boostent la production de collagène et le fixent dans les tissus », conseille l’experte.

Soutien-gorge, le bon choix

Il doit soutenir vos seins mais ne pas les comprimer. Il est important en effet de ne pas entraver la circulation lymphatique pour éviter une accumulation de toxines au niveau des seins. Une fois distendu, poubelle ! Renouvelez votre soutien-gorge. Privilégiez les matières confortables. Ne le portez pas plus de douze heures par jour.

Si vous êtes enceinte, changez de taille aussi souvent que nécessaire au cours de ces neuf mois. Si le volume de vos seins venait à vous gêner pour dormir, portez un soutien-gorge dit «brassière» sans armature, ni couture.

Vous allaitez ? Choisissez un modèle qui vous permet de dégager la totalité de votre sein pour éviter les compressions à l’origine des problèmes d’engorgement.

Massage de la poitrine tous les jours

On le sait, l’auto-massage regorge de bienfaits pour la peau. Pour la poitrine, il s’agit d’un geste facile et utile à réaliser le plus tôt possible. « On étire vers le bas au niveau du décolleté et pour le buste, on enveloppe les seins vers le haut pour étirer le produit sur le décolleté également ». Un geste à pratiquer chaque jour, avant le coucher.