Horoscope : les prévisions des astres pour la  semaine du 23 au 29 octobre 2023

La semaine du 23 octobre 2023 apporte son lot de surprises et de rebondissements pour tous les signes astrologiques. En cette période, les astres nous réservent des moments forts en émotions, en amours et ajustements dans nos finances. Découvrez sans plus attendre ce que les prévisions astrologiques vous réservent pour cette semaine riche en événements.

Bélier

Incroyable mais vrai, vous aurez décidemment la pêche ces prochains jours ! Cette vitalité et cet optimisme seront aussi très communicatifs. Alors surfez sur cet élan positif pour vous remettre au sport, imaginer de nouvelles recettes de cuisine ou reprendre contact avec de vieux amis. Vous aurez de l’énergie à revendre et nul ne pourra vous stopper. Tentez tout de même de maitriser cette forme olympique et frénétique. Vous pourriez vous épuiser plus vite que vous ne le pensiez.

Taureau

En cette semaine du 23 octobre, les Taureaux peuvent s’attendre à des bouleversements dans leur vie professionnelle. Plusieurs opportunités se présenteront à eux, mais il faudra faire preuve de patience et de persévérance pour saisir celles qui se révéleront judicieuses. Sur le plan affectif, soyez attentif aux signes envoyés par les astres pour ne pas passer à côté de rencontres qui s’avéreront déterminantes pour votre avenir amoureux.

Gémeaux

Avec vos parents, vos enfants ou encore votre partenaire selon votre situation, vous serez enclin à fourrer votre nez partout ! Cette attitude pourrait être mal reçue par vos proches souhaitant garder leur jardin secret. Mais que voulez-vous ? C’est plus fort que vous ! Si vous êtes du troisième décan, votre soif d’informations croustillantes sera encore plus forte. Votre indiscrétion aura tendance à énerver ceux qui la subissent. Apprenez à conserver vos distances et agissez avec finesse.

Cancer

Les natifs du Cancer devront prendre soin de leurs émotions et de leur sensibilité cette semaine. Ils risquent en effet de traverser une période de remise en question qui pourrait les rendre vulnérables aux critiques et aux jugements d’autrui. Pour préserver leur bien-être émotionnel, il leur faudra apprendre à exprimer leurs ressentis sans chercher la validation extérieure.

Lion

Semaine pleine de tensions pour vous… La fatigue, le stress, les tracas éventuels : vous accumulez les ondes négatives ces derniers temps. Vous aurez donc un grand besoin de souffler ! Accordez-vous des moments rien qu’à vous. Prenez donc le temps de faire des activités qui vous détendent et qui vous plaisent : faire du sport, lire un bon livre, aller voir un film au cinéma… Peu importe, tant que cela permet d’évacuer. Pensez également à vous reposer. Votre forme générale n’en sera que meilleure.

Vierge

Le signe de la Vierge connaîtra cette semaine une période d’introspection et de quête personnelle. Les astres les poussent à chercher plus de liberté sans limite et à se dépasser, tant sur le plan personnel que professionnel. Côté finances, des rentrées d’argent inattendues sont à prévoir, mais il faudra veiller à ne pas dépenser sans compter sous peine de quelques désagréments.

Balance

Vous avez tendance à vivre passionnément les choses, et la présence de la planète Neptune dans la maison V ne fera qu’amplifier cela ! Si vous êtes célibataire à la recherche d’une relation, vous aurez le désir de trouver la personne avec qui vous partagerez tout, à qui vous direz tout. En couple, votre partenaire et vous serez toujours l’un avec l’autre. Vous ne lui laisserez pas de réels moments d’intimité. Si cela convient aux deux, pas de problème, sinon veillez à ne pas trop étouffer l’autre.

Scorpion

Excellente nouvelle pour vous cette semaine ! Les nombreux efforts que vous avez fournis professionnellement vont enfin être récompensés. Les dernières semaines que vous avez passées à travailler d’arrache-pied y sont pour beaucoup. Vous vous êtes dépassé et cela a fortement plu en haut lieu : votre investissement intensif et vos prises d’initiative sont appréciées. Attendez-vous donc à une belle offre ou à une valorisation de votre poste. Savourez, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli.

Sagittaire

Cette semaine, les Sagittaires auront l’opportunité de vivre de beaux moments de partage avec leur entourage. Les amitiés et les relations familiales seront privilégiées, avec un besoin de communiquer et d’échange qui sera au cœur de leur préoccupation. Sur le plan professionnel, il leur faudra éviter les conflits et ne pas hésiter à prendre du recul face aux situations tendues.

Capricorne

Qui dit fratrie dit malheureusement trop conflit. Un rien suffit pour que celui-ci s’amplifie. Pour résoudre tous vos soucis, vous devez réaliser un tri sélectif entre les paroles blessantes et les réconfortantes. Cette semaine, vous devez vous concentrer et (re) construire cet équilibre. Ce dernier vous permettra d’affronter ce tsunami avec calme et sérénité. Pas facile, cela demeure la meilleure solution pour apaiser les esprits en attendant la prochaine réunion de famille.

Verseau

Les Verseaux devront s’attendre à quelques tensions dans leur vie intime, notamment pour ceux qui sont en couple, cette semaine. Des désaccords pourraient survenir, mais le dialogue et la compréhension mutuelle permettront de résoudre les problèmes rapidement. Côté travail, il leur faudra faire preuve d’audace et de créativité pour se démarquer et progresser.

Poissons

Vous ne disposerez pas beaucoup de temps à consacrer à votre vie de famille cette semaine. Vos occupations extérieures vous rendront moins disponible. Votre absence ne devrait pas pour autant ternir vos relations avec vos proches. Toutefois, ne négligez pas vos engagements et soyez pleinement présent durant vos retrouvailles. Les ascendants Taureau auront un effort particulier à fournir sur là-dessus. Si vous le pouvez, organisez à l’avance une sortie comme un pique-nique ou un cinéma.