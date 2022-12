Horoscope: les prévisions astrologiques du lundi 19 au dimanche 25 décembre 2022

Une nouvelle semaine vient de démarrer. Les planètes du zodiaque vous serviront-elles en amour pour ce milieu du mois de décembre 2022 ? Ou plutôt dans votre travail ou dans vos finances ? Ou bien encore faudra-t-il faire attention à votre santé ou à vos amitiés…? Découvrez les prévisions astrologiques, signe par signe.

Bélier

Cette semaine, vous pourrez faire une pause dans votre travail et vous concentrer sur des projets personnels qui vous intéressent, mais pour lesquels vous n’avez pas le temps. Cependant, profitez des jours de congés pour vous reposer, il serait dommage de débuter l’année 2023 en étant fatigué !

Taureau

Cette semaine, le soleil arrive dans votre signe. Grâce à un panel de rayons ultra puissants, un arc-en-ciel va tout illuminer sur son passage. Il vous dotera de tout ce dont vous avez besoin pour éliminer durablement ce stress hebdomadaire. En effet, vous courrez toujours partout pour tout affronter. Reposez-vous, un peu ! On ne vous demande pas de vous mettre en arrêt maladie, mais à ce rythme vous allez réellement à la catastrophe. Certes, nous vous proposons un remède radical, mais efficace. En rentrant du travail, débranchez votre téléphone. Ainsi, vous serez plus à même profiter de votre petite famille.

Gémeaux

Cette semaine, vous aurez peut-être besoin de vous connecter à vos émotions de manière plus profonde. La Nouvelle Lune dans votre zone astrologique de l’inconscient pourrait vous piéger autrement. Intériorisez vos sentiments.

Cancer

Mercure vous accompagne dans votre vie professionnelle cette semaine. Vous brillerez par vos compétences et la pertinence de vos propos. Votre habilité à mutualiser les échanges sera reconnue. Votre point fort cette semaine : votre aisance et votre assurance qui vous tireront vers le haut. En cultivant cet état d’esprit communicatif, vous récolterez à coup sûr le fruit de tous vos efforts. Appuyez-vous sans relâche sur ce coup de pouce astral pour affirmer vos points de vue en toute confiance.

Lion

Vous serez en mesure de prendre de nouvelles résolutions pour l’année à venir dans votre routine de santé et de bien-être. Planifiez vos petites séances de soins maisons à l’avance. Soyez aidé par l’énergie de la Lune en Capricorne. Elle vous guidera vers la plénitude.

Vierge

La situation instable d’un proche vous révoltera. Vous dénoncerez une injustice et vous serez à ses côtés. Il est peut être question ici d’un licenciement abusif, d’un endettement ou d’un problème juridique. En bon protecteur, vous l’aiderez à affronter avec courage cette situation difficile. Cette période révélera votre esprit solidaire et combatif. Les astres seront derrière vous, en particulier la planète Mars. Si vous êtes ascendant Sagittaire, mesurez vos émotions qui risquent d’être excessives.

Balance

Faites passer votre famille et vos proches en premier cette semaine. Consacrez-leur du temps et de l’affection. La Nouvelle Lune en Capricorne dans votre zone familiale vous fera passer des moments incroyables avec eux. Profitez-en !

Scorpion

Saturne vous conseille de procéder à quelques sacrifices sur le plan financier. Quelques petits gestes serviront vivement à assainir votre portefeuille. Limitez les restaurants et ne cédez pas aux caprices dans les magasins si vous avez des enfants. Respectez vos besoins tout en distinguant le nécessaire du superflu. Dans tous les cas, surveillez vos dépenses de près. En travaillant sur cet aspect-là de votre vie, votre esprit sera plus libre pour vous consacrer à d’autres domaines qui vous importent.

Sagittaire

Cette semaine sera bien orientée pour vous en termes d’argent. Essayez d’utiliser l’énergie de la Nouvelle Lune en Capricorne dans votre zone des finances pour organiser vos objectifs financiers, et aller plus loin dans ce qui vous enrichit.

Capricorne

Certains agissements dans votre sphère sociale provoqueront en vous quelques déconvenues. Avec l’aspect non harmonieux d’Uranus, des personnes pourtant proches de vous perdront une partie de votre confiance. Une semaine légèrement déceptive mais qui vous permet d’y voir plus clair. Prenez garde à ne pas émettre de jugements trop hâtifs. Accordez le bénéfice du doute à ceux qui vous ont offensé. Exprimez clairement votre ressenti. Dans tous les cas, vous devez respecter vos valeurs et vos principes.

Verseau

Considérez la Nouvelle Lune du vendredi 23 décembre comme un moment pour laisser partir les souvenirs qui vous empêchent d’avancer. Utilisez l’énergie de cet événement astrologique pour choisir ce qui vous permettra d’envisager l’avenir avec optimisme.

Poissons

Dans la sphère professionnelle ou financière, vous contournerez les difficultés avec audace et bravoure. Ceci grâce au soutien de Saturne. Malgré les faiblesses en cours de route, vous tiendrez bon ! Plutôt que de laisser tomber, vous préférez franchir la ligne d’arrivée. C’est aussi le moment de vous plonger dans des activités intellectuelles qui ouvriront la voie à de nouvelles pistes professionnelles. La situation est idéale pour obtenir une promotion ou bien commencer une reconversion.