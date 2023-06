Horoscope: les prévisions astrologiques du 05 au 11 juin 2023

Amour, argent, bonheur, santé, … Découvrez les prévisions astrales pour vous au cours de cette première semaine du mois de juin 2023.

Bélier

Cette semaine, Béliers, vous pourriez faire face à de nombreux défis. Ne vous inquiétez pas, votre force et votre courage vous permettront de surmonter tous les obstacles. Sur le plan professionnel, attendez-vous à une certaine reconnaissance de vos efforts. En amour, la passion pourrait bien être au rendez-vous.

Taureau

Cette semaine, vous serez d’un caractère quelques peu irritable. Votre colère pourrait prendre le pas sur le reste de vos émotions. Gardez votre sang-froid et privilégiez la communication lorsqu’un conflit surgit. Vous avez en vous toutes les armes pour rééquilibrer votre humeur et apaiser les situations. Afin de retrouver le calme, prenez un moment seul et respirez profondément. Répétez cela deux à trois fois. Vous reprendrez ainsi plus facilement le contrôle de vos émotions sans aucune pression.

Gémeaux

Les idées et les projets fusent. Dès le 5, vous êtes sur le pont pour trouver soutiens et partenaires. Mais Pluton, l’implacable, passe au laser toutes vos propositions. Soyez précis et réaliste. Éloquence et prouesse intellectuelles ne suffiront pas pour concrétiser un projet ou un dossier pro. Profitez de l’amas de planètes en Taureau pour structurer votre pensée.

Cancer

Cette semaine, vous pourriez être amené à sortir de votre coquille et à explorer de nouvelles perspectives. Ne craignez pas le changement, il apporte souvent des opportunités inattendues. Sur le plan professionnel, vos compétences en communication pourraient être mises en avant. En amour, vous pourriez ressentir une profonde connexion émotionnelle avec quelqu’un.

Lion

Vous voilà tout prêt à brûler ce que vous avez adoré… Les charmants défauts qui vous séduisaient tant chez l’autre vous arrachent aujourd’hui des grimaces d’irritation. Pire que tout, ce n’est pas ce que l’autre fait qui vous agace, mais ce qu’il est. L’influence de Mars fait de vous un despote muet. Vous torturez l’autre par vos silences, vos gestes (vous levez les yeux au ciel très souvent) et vos soupirs. Célibataire, vous paraissez agréablement surpris par la liberté qu’offre la séduction virtuelle.

Vierge

Une vague de passions et de pulsions heurtent votre nature prudente et sage. Affrontez ce tumulte intérieur, vous n’avez rien à craindre. L’amas planétaire en Taureau dans l’espace des projets et de la quête de sens vous aide à faire le point sur ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie. Neptune ouvre votre cœur, osez-vous confier. Vous recevez amour et empathie.

Balance

L’évasion demeure le sentiment le plus libre du monde, car il évacue le négatif. Grâce à son caractère magique, il fait sortir de soi une force que l’on ne se soupçonnait pas. Maintenant que vous êtes disposé à lâcher prise, franchissez les limites de votre pensée. Oui, dès cette semaine, vous n’avez pas d’autre choix que de passer à l’action. Pour que tout se pilote à distance, vous devez absolument réaliser ce tri dans votre entourage amical. On vous dit ça juste pour éviter que tout cela vous retombe dessus. Alors, rebondissez pour atteindre les étoiles.

Scorpion

Cette semaine, votre détermination et votre courage pourraient être mis à l’épreuve. Restez concentré sur vos objectifs et n’ayez pas peur d’affronter les défis. Sur le plan professionnel, votre intuition naturelle pourrait vous aider à prendre les bonnes décisions. En amour, attendez-vous à une semaine de passion et d’intensité.

Sagittaire

Attachez vos ceintures, des portes s’ouvrent ! Vos projets privés et professionnels se concrétisent. En couple, le voyage qui vous faisait tant rêver, est presque réservé. Célibataires, tout est possible. Côté pro, vous êtes à la tâche mais avec de belles perspectives en vue. Retroussez vos manches. Tout n’est pas parfait mais vous êtes prêt du but.

Capricorne

Vous vous tracassez bien inutilement. Vous soupçonnez votre partenaire d’être volage alors qu’il vous donne toutes les garanties de sa fidélité. Cette méfiance illégitime pourrait à terme peser sur votre couple. Par chance, Vénus veille sur vos amours et vous met à l’abri des tourments. Célibataire, vous rôdez autour de l’élu sans parvenir à l’identifier. Il n’est pas impossible qu’il soit très proche de vous, par exemple sur votre lieu de travail. C’est ce que le positionnement de Mercure semble indiquer.

Verseau

Cette semaine, votre originalité et votre esprit innovant pourraient vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Sur le plan professionnel, vos idées uniques pourraient attirer l’attention de vos supérieurs. En amour, attendez-vous à une semaine de surprises et de nouvelles découvertes.

Poissons

Côté cœur, le climat planétaire déclenche une série de prises de conscience. Rien de grave, mais il est temps de prendre vos responsabilités et d’assumer votre part au quotidien. On ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche. Changez d’attitude, vous allez être surpris du résultat. Les astres révèlent un beau potentiel mais qui demande un engagement de votre part.

