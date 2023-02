Horoscope: les prévisions astrales du 27 février au 05 mars 2023

Une nouvelle semaine vient encore de démarrer. Vous vous demandez sous quels auspices sera-t-elle. Amour, argent, bonheur… Découvrez les prévisions astrologiques du lundi 27 février au dimanche 05 mars 2023.

Bélier

Sous l’influence de Saturne, votre désir d’indépendance financière pourrait bien se concrétiser. Vous prendrez le taureau par les cornes et ferez des choix décisifs et stratégiques. Vous franchirez un nouveau palier qui s’avèrera lucratif par la suite. Votre volonté est tenace et vous saurez facilement comment vous débrouiller. Penser à mettre à l’abri vos gains qui serviront de sécurité en cas de coup dur. Restez aux aguets sur les taux d’intérêt si vous souhaitez recourir à un emprunt immobilier.

Taureau

Pour les Taureaux, c’est une semaine idéale pour créer des réseaux et élargir votre cercle social. Vos finances pourraient connaître une certaine amélioration grâce à des sources de revenus inattendues. Mais ne laissez pas l’argent être la seule force motrice de vos décisions ; assurez-vous que toute décision que vous prenez vient d’abord de l’amour.

Gémeaux

L’aspect actuel de la planète Neptune mettra vos sens en éveil plus qu’à l’accoutumée. Vous apprécierez davantage le fondant et la texture du chocolat, l’odeur du linge propre vous réconfortera, votre regard se portera avec intérêt sur les couleurs du ciel… Vous rencontrerez de vives interactions avec votre environnement intérieur et extérieur. N’hésitez pas à savourer avec douceur ces instants de poésie. Ces expériences sensorielles font du bien à votre corps et à votre esprit.

Cancer

C’est une semaine pour prendre du temps pour vous. Méditez et écoutez votre voix intérieure et votre intuition. Profitez de l’occasion pour recharger vos batteries et trouver la paix et l’équilibre dans votre vie. Les opportunités de carrière ne sont pas d’actualité pour l’instant, mais vous pourriez recevoir des offres intéressantes à l’avenir, alors ne les refusez pas.

Lion

Semaine flamboyante en prévision pour vous ! Si vous êtes célibataire, vous ne laisserez personne indifférente. Il sera impossible de résister à votre charme solaire ! Un seul de vos sourires embrasera le cœur des personnes que vous rencontrerez. Vous plaisez, vous le savez et ça vous plaît ! Si vous êtes en couple, votre conjoint(e) n’a d’yeux que pour vous. Il se donnera à corps perdu pour vous faire plaisir : petites attentions, moments enflammés, séduction… Vous apprécierez cette fougue sans complexe.

Vierge

Vous pouvez vous attendre à un peu de chance et de bonne fortune cette semaine. Profitez de l’énergie qui vous entoure et organisez-vous pour atteindre vos objectifs. Vos finances gagneront à être examinées de plus près et à être en ordre.

Balance

À la recherche d’une belle histoire d’amour, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes et de jouer au jeu de la séduction. Et cela tombe bien, cette semaine, vous aurez la bénédiction de la planète Vénus ! Flirt ou belle histoire romantique : vous ne cherchez rien de précis, vous vous laisserez donc guider par votre cœur. Vivant en couple, vous bénéficierez également de l’influence de Vénus. Des moments merveilleux et plein d’amour seront au programme ! Ce sera l’osmose parfaite avec votre conjoint(e).

Scorpion

Vous serez particulièrement sujet aux maux de tête et autres céphalées dans les prochains jours. Portez donc une attention particulière à la fatigue, notamment visuelle : si vous travaillez toute la journée devant un écran, pensez à faire des pauses régulières loin des lumières bleues. Quelques minutes de lumière naturelle de temps en temps vous feront le plus grand bien, et ce sera aussi l’occasion de faire le plein de bonnes idées qui vous aideront à passer outre la morosité ambiante et à garder le sourire. Sur le plan amoureux, c’est une excellente semaine si vous voulez vous rapprocher de quelqu’un de spécial.

Sagittaire

C’est une excellente semaine pour vous concentrer sur votre carrière. Vos efforts des dernières semaines vont enfin porter leurs fruits et apporter des récompenses. Profitez de l’énergie supplémentaire que vous avez cette semaine pour vous attaquer à des tâches qui peuvent vous sembler décourageantes. Sur le plan amoureux, si vous êtes célibataire, attendez-vous à de belles surprises !

Capricorne

Le transit de la Lune dans votre ciel n’aura malheureusement pas un impact positif sur votre situation pécuniaire. Vous ne serez pas en détresse financière, mais quelques difficultés seront à prévoir. Une dépense inattendue ou plus conséquente que prévu ? Pour faire face à cette situation, il faudra faire preuve d’une gestion prudente de votre budget. Il sera donc préférable d’être très raisonnable et de faire quelques économies. C’est ainsi que vous surmonterez cette épreuve plus facilement.

Verseau

L’activité est intense pour vous cette semaine ! Vous êtes sur tous les fronts : famille, amis, travail… attention au surmenage ! À force de vouloir être partout et d’éteindre tous les incendies, vous risquez à tout moment de tomber de fatigue. Reposez-vous donc un peu sur votre entourage, qui saura prendre le relais et vous laisser souffler un peu. Côté psycho, vous avez une volonté inflexible et vous avancez vers tous vos objectifs, gardez cet état d’esprit qui vous permettra d’accomplir des miracles.

Poissons

Vous pouvez vous attendre à des changements positifs dans votre vie cette semaine. Profitez de l’énergie qui vous entoure et faites bouger les choses ! Sur le plan amoureux, si vous êtes célibataire, c’est le moment d’essayer quelque chose de nouveau.