Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 05 au 11 septembre 2022

Une nouvelle semaine vient de démarrer. Amour, argent, bonheur, … Sous quels auspices sera la semaine ? Découvrez la réponse dans cette prévision des astrologues.

Bélier

Pas évident de se disputer avec quelqu’un de proche. En plus, le sujet de la discorde concerne une accumulation de non-dits. Du reste, compliqué de s’en sortir sans y laisser une partie de soi. Pour remédier à la situation, vous devez agir rapidement. Dans la semaine qui suit la dispute, affrontez vos responsabilités en les saisissant à pleine main. De ce fait, la solution demeure en vous. D’ailleurs, pour résoudre cette période conflictuelle, la maturité dont vous allez faire preuve va impressionner tout votre entourage.

Taureau

En pleine croissance. Votre vie sociale va crescendo. Pour preuve les offres que l’on vous adresse et leurs enjeux fructueux. Préférez l’action à la réflexion. Si votre instinct vous pousse à tenter l’aventure, n’hésitez pas, un avenir radieux s’offre à vous. Le plus : Côté cœur on s’aime fort et pour longtemps. Célibataire un jeu de séduction s’engage, l’attirance est évidente.

Gémeaux

Célibataire, si vous êtes à la recherche d’une merveilleuse histoire d’amour, cette semaine, placée sous l’influence bienveillante de Vénus, vous sourira. Sans le soupçonner, vous pourriez faire la rencontre de votre âme sœur lors d’une sortie d’apparence anodine, telle que les courses par exemple. La planète Vénus jouera également en faveur de votre relation. Rires complices, sincérité touchante et témoignages nombreux d’affection, bref un bel équilibre dans votre vie de couple en prévision cette semaine !

Cancer

Coûte que coûte. Si rien n’est encore défini, vous avez néanmoins besoin de plus d’’infos pour y voir clair. Mercure et Jupiter ne vous facilitent pas la tâche, vous devez monter au créneau pour vaincre les résistances. Un mal pour un bien qui vous aide à surmonter vos craintes. Le plus : Financièrement, une transaction se concrétise, là encore vous réussissez à vous imposer.

Lion

Vos enfants, votre compagnon de vie, vos amis, vos parents… Une grande partie de votre entourage rendra grâce à votre caractère altruiste. Vous serez heureux de voir tout ce petit monde vous montrer des signes d’affection. Vous recevrez de délicates attentions qui vous enivreront de joie et d’énergie pour la semaine. Si vous êtes du deuxième décan, vous témoignerez une attention toute particulière envers une personne qui a été présente pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Vierge

En harmonie. Une semaine vénusienne s’annonce, votre vie sentimentale prime sur tout le reste. Quel engagement prendre ? Quel projet défendre ? Le tête-à-tête se révèle constructif, l’horizon plein de promesses et les liens plus soudés que jamais. Le plus : Vénus vous met sur la piste d’une histoire d’amour à mille lieues de ce que vous avez vécu jusqu’ici.

Balance

Cette semaine, l’argent est au cœur de vos pensées, notamment pour les ascendants Vierge, ce qui vous empêche d’être serein. Vous craignez d’être à court, et cela vous angoisse beaucoup. Vous êtes économe et épargnez, limite un peu trop. Pourtant, grâce à votre capacité à gérer intelligemment votre budget, votre situation financière se porte plutôt bien, même sans être extraordinaire. Ne vous inquiétez pas autant pour l’argent. Ce n’est pas l’unique critère du bonheur, profitez de vos autres sources de joie.

Scorpion

Incontournable. On a besoin de vous, ce qui souligne le rôle indispensable que vous jouez dans votre activité. C’est à la fois flatteur, pesant, prometteur si vous voyez grand et visez haut. A vous de négocier avec habileté des gratifications à la hauteur de vos talents. Le plus : Si vous doutez côté cœur, Vénus en Vierge vous rassure par une mise au point bénéfique.

Sagittaire

Le passage de la planète Mercure dans votre ciel présage de grands mouvements au niveau de vos biens matériels. Ce remue-ménage s’inscrit comme un renouveau dans votre vie. Une sorte de « nettoyage » que vous attendiez depuis un moment. Il pourrait s’agir d’un déménagement, de travaux chez vous, d’un vide grenier, de l’achat de meubles neufs… Ne regardez pas derrière vous et avancez droit devant. Quoi qu’il en soit, cette semaine ne sera pas de tout repos. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Capricorne

Jouer la comédie. Les apparences sont trompeuses. Mais, vous avez assez de perspicacité pour distinguer le vrai du faux. Amusée, vous jouez le jeu pour mieux tromper votre petit monde et cerner les intentions de chacun. C’est tactique, stratégique, politique. Le plus : Pas d’esbroufe en revanche côté cœur, l’amour se joue et se vit surtout à la loyale, en toute sincérité.

Verseau

Les jours qui viennent devraient se révéler matériellement intéressants. En début de semaine, une manne providentielle pourrait venir renflouer vos finances, vous offrant ainsi une quiétude appréciable. De plus, le passage dans votre ciel de Vénus vous offre la possibilité de faire fructifier cet argent. Si vous gérez votre propre entreprise, l’heure est à l’investissement. Celui-ci vous rapportera sur le long terme. Pour les autres, placez cet argent intelligemment, il pourrait vous être utile prochainement.

Poissons

On se plaît. Une rencontre, un échange, les affinités sont immédiates. Qu’il soit professionnel ou privé, ce nouveau contact ouvre des possibilités extraordinaires. L’avenir vous donnera l’occasion de fusionner vos talents autour d’un beau projet. Le plus : A l’opposé en Vierge, Vénus vous suggère de renforcer vos défenses par une saine hygiène de vie.