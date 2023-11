Hollywood : un accord trouvé pour mettre fin à la grève des acteurs

- Publicité-

Après 118 jours de grève qui ont paralysé l’industrie cinématographique américaine, un accord a été conclu entre les studios et le syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA. La fin de la grève est prévue pour ce 9 novembre.

Après une grève historique qui a débuté le 14 juillet 2023, les acteurs et les grands studios d’Hollywood ont enfin trouvé un terrain d’entente. Mercredi 8 novembre, un accord a été annoncé, mettant fin à une crise qui a perturbé la production de films et de séries aux États-Unis pendant plusieurs mois. Cette grève a eu un impact économique significatif, coûtant des milliards de dollars à l’économie américaine.

Le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, a confirmé la nouvelle en indiquant que la grève prendra officiellement fin le jeudi 9 novembre à 00h01, heure de Los Angeles. Bien que le contenu exact de l’accord n’ait pas encore été révélé, il est prévu que de plus amples informations seront communiquées ce vendredi.

Les acteurs étaient en grève depuis 118 jours, exigeant une meilleure rémunération dans une industrie profondément transformée par l’avènement du streaming et les questions liées à l’intelligence artificielle. Alors que les négociations se sont poursuivies pendant des mois, les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics pour le moment.

Cependant, pour que les tournages reprennent et que les acteurs reprennent leur place devant les caméras, les 160 000 membres du SAG-AFTRA, comprenant acteurs, danseurs, et cascadeurs, devront encore approuver la nouvelle convention collective par un vote. Cette étape est généralement considérée comme une formalité, et l’industrie du cinéma peut enfin se remettre en mouvement.