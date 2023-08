Heart Of Invictus: vers une nouvelle crise émotionnelle du prince Harry contre la famille royale?

Le prince Harry a dévoilé sa nouvelle série-documentaire « Heart Of Invictus » sur Netflix le mercredi 30 août. Dans cette série, il parle ouvertement des traumatismes liés à son enfance qui ont refait surface après son retour d’Afghanistan et auxquels il n’a jamais pu en parler.

« J’ai perdu ma mère si jeune. » Impossible pour le prince Harry de ne pas évoquer le souvenir traumatisant de la mort de Lady Diana en 1997. À seulement 12 ans, il a dû marcher derrière le cercueil de sa mère dans les rues de Londres, sous les regards du monde entier.

Cet événement douloureux est resté gravé dans sa mémoire et a ressurgi plus tard, se manifestant sous la forme d’un stress post-traumatique. Dans sa série-documentaire « Heart Of Invictus », qui est maintenant disponible sur Netflix, il partage ces moments difficiles.

Des traumatismes du passé

Dans ce documentaire, le prince Harry raconte comment ces traumatismes du passé ont refait surface à son retour d’Afghanistan en 2011. « Des choses enfouies depuis 1997 ont ressurgi », confie-t-il. Pourtant, il n’a jamais pu en parler, ni avec sa famille ni avec qui que ce soit. « Je les ai refoulées comme un enfant le ferait. Mais quand elles sont réapparues, je me sentais complètement déboussolé. Mes émotions étaient décuplées », a-t-il confié selon Gala.

Lors d’une récente interview, le prince Harry a également partagé les difficultés qu’il a rencontrées pour trouver de l’aide et du soutien lorsqu’il en avait le plus besoin. Il a regretté de ne pas avoir cherché de l’aide plus tôt et a souligné l’importance d’avoir des ressources pour la santé mentale. Cette expérience personnelle renforce son engagement dans la sensibilisation à la santé mentale et son soutien aux soldats blessés ou handicapés.

Engagé pour la santé mentale

En 2014, le prince Harry a lancé les Jeux Invictus, une compétition sportive qui offre un soutien et des opportunités de réhabilitation aux participants. Les Jeux Invictus ne sont pas seulement une compétition, mais ils offrent également un soutien crucial pour la santé mentale et la rééducation physique. Les participants sont sélectionnés en fonction de leurs besoins réels, et les Jeux Invictus sont devenus un filet de sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin.

Actuellement, le prince Harry se prépare pour la prochaine édition des Jeux Invictus, qui se déroulera à Düsseldorf, en Allemagne, du 9 au 16 septembre 2023. Il est impatient de retrouver les athlètes et de continuer à soutenir cette initiative essentielle pour la santé mentale et la rééducation physique. Son engagement envers les soldats blessés et ceux affectés par un traumatisme est une priorité pour lui, et il espère que les Jeux Invictus continueront à apporter un soutien précieux à ceux qui en ont besoin.

Vers une nouvelle crise émotionnelle ?

Depuis leur décision de se retirer de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle sont constamment sous les feux des projecteurs. Leur nouvelle série documentaire, intitulée « Heart Of Invictus », suscite à présent des questions sur d’éventuelles tensions entre Harry et sa famille.

« Heart Of Invictus » met en lumière les histoires inspirantes de participants aux célèbres jeux Invictus, une compétition sportive destinée aux anciens combattants blessés ou handicapés. La série, produite par le prince Harry lui-même, montre son engagement envers ces vétérans et sa volonté de mettre en avant leur résilience et leur détermination.

Cependant, certains observateurs se demandent si cette série documentaire ne cache pas une nouvelle crise émotionnelle du prince Harry envers sa famille royale. Depuis son mariage avec Meghan Markle, le prince Harry a fait preuve d’indépendance et a exprimé son désir de se distancer de l’institution monarchique. Cette nouvelle production pourrait être perçue comme une manière de montrer sa fierté et son identité en dehors des contraintes royales.

Cette situation ne fait qu’intensifier les spéculations déjà existantes sur une possible rupture entre le prince Harry et sa famille. Certains y voient même un signe de désaccord profond entre le prince et son frère, le prince William, ainsi que d’autres membres éminents de la famille royale.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que les motivations réelles derrière « Heart Of Invictus » peuvent être beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. Il est possible que le prince Harry souhaite simplement utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public aux défis auxquels les anciens combattants font face et pour les soutenir dans leur processus de guérison.

