Guinée-Nigéria: Serhou Guirassy blessé, à quelques jours de la CAN 2023

-Publicité-

Aligné ce lundi lors du match amical face au Nigéria (2-0) aux Emirats arabes unis, Serhou Guirassy est sorti sur blessure. Une mauvaise nouvelle pour la Guinée, à quelques jours de la CAN 2023.

Déjà privée de son capitaine Naby Keita pour la CAN 2023, la Guinée va-t-elle aussi perdre Serhou Guirassy? Attaquant vedette du Syli National et sérial buteur du Stuttgart, le joueur de 27 ans s’est blessé ce lundi lors de la victoire au Nigéria (2-0), comptant pour les préparatifs du tournoi continental.

Aligné d’entrée, le natif d’Arles a dû sortir avant la pause, victime d’une douleur musculaire. Selon les informations d’Afrik Foot, l’avant-centre a ressenti une gêne au niveau de la cuisse après une course.

Une simple alerte?

Une blessure qui inquiète forcément tout le peuple guinéen, à quelques jours de l’entrée en lice du Syli National face au Cameroun, en première journée du groupe C. Mais selon les dernières nouvelles, il ne s’agirait que d’une simple alerte. Le joueur, ne voulant prendre aucun risque inutile, a préféré rejoindre directement le banc.

Une hypothèse que semble confirmée les clichés du joueur sur le banc de touche. Ce dernier ne portait en effet pas de poche de glace. Ce qui est plutôt rassurant. Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera en Côte d’ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. La Guinée est logée dans le groupe C, avec le Sénégal, la Gambie et le Cameroun.

Coup de tonnerre pour la Guinée 🇬🇳,le meilleur attaquant africain du moment en Europe ,serial buteur en #Bundesliga , Serhou Guirassy sort sur blessure face au Nigéria 🇳🇬 à 5 jours du début de la #CAN2023 en Côte d’Ivoire 🇨🇮.#AfconWithLassana #TotalEnergiesAFCON2023#CAN2023… pic.twitter.com/UTT47aeoTa — Lassana Camara (@mauritaniefoot) January 8, 2024