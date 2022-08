Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky s’est à nouveau entretenu avec le pape François

Une conversation téléphonique entre le Pape François et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu lieu vendredi 12 août, près de six mois après le début de la guerre en Ukraine.

Vendredi 12 août 2022, le président ukrainien a évoqué dans un tweet sa conversation avec le souverain pontife, au cours de laquelle il a évoqué l’agression que subit le peuple ukrainien. Selon Vatican News, l’entretien s’est s’inscrit dans le cadre de la solidarité exprimée à plusieurs reprises par François à tout le peuple ukrainien.

Talked to @Pontifex_it. Briefed him on RF aggression against 🇺🇦, its horrible crimes. Grateful to the pontiff for his prayers for 🇺🇦. Our people need support of world spiritual leaders who should convey to the world the truth about acts of horror committed by the aggressor in 🇺🇦.