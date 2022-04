Guerre en Ukraine: selon Kiev, les Russes ont quitté la centrale nucléaire de Tchernobyl avec des otages

L’agence d’État ukrainienne Energoatom affirme ce jeudi soir que l’armée russe, en quittant la centrale de Tchernobyl, a emmené des otages.

L’agence d’État ukrainienne Energoatom a révélé sur Telegram, jeudi soir, que les forces russes, qui ont occupé la centrale de Tchernobyl depuis le début de la guerre, ont quitté le lieu assiégé avec des otages ukrainiens. Selon Kiev, les Russes ont amené avec eux « des membres de la Garde Nationale » retenus en otages depuis le 24 février dernier. « Il n’y a plus de personnes étrangères [au service] dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Tchernobyl », site de la pire catastrophe nucléaire civile de l’histoire, avait annoncé sur Facebook l’agence d’Etat ukrainienne Energoatom.

Durant leur occupation, les Russes se sont livrés au « pillage de locaux, vol des équipements et d’autres objets précieux », a accusé l’agence. Des spécialistes ukrainiens vont désormais inspecter la centrale en quête de potentiels « engins explosifs », selon la même source.

Selon Energoatom cité par le Guardian, l’armée russe serait partie après avoir été contaminée par des hautes doses de radiation en creusant des tranchées dans la forêt située dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Les troupes “ont paniqué après les premiers signes de maladie” qui sont apparus “très vite”. Elles auraient été envoyées vers le Bélarus pour se faire soigner.

#Ukraine informed IAEA today that Russian forces that had been in control of #Chornobyl Nuclear Power Plant since 24 Feb have, in writing, transferred control of the NPP to Ukrainian personnel and moved convoys of troops. https://t.co/DkBXEJpDu8 pic.twitter.com/guITblxwXP