Guerre en Ukraine: le patron de l’Otan redoute la découverte «d’autres atrocités» commises par les forces russes

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a dit mardi redouter la découverte « d’autres atrocités » lors de la reprise des territoires contrôlés par les Russes en Ukraine et a dénoncé des « crimes de guerre ».

« Je crains que nous soyons témoins d’autres atrocités. Les Russes contrôlent encore une partie du territoire ukrainien. Quand il sera repris, nous risquons de découvrir plus de fosses communes, plus d’atrocités, de crimes de guerre, et cela souligne l’importance d’enquêtes pour établir tous les faits afin que les responsables soient traduits en justice », a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse à Bruxelles.

Une offensive majeure dans quelques semaines

La Russie se renforce pour « prendre le contrôle de l’ensemble du Donbass », dans l’est de l’Ukraine, et réaliser « un pont terrestre avec la Crimée », annexée par Moscou en 2014, a alerté Jens Stoltenberg. « Les troupes russes ont quitté la région de Kiev et le nord de l’Ukraine. Vladimir Poutine déplace un grand nombre de troupes vers l’Est en Russie », a-t-il souligné.

« Elles vont se réarmer, recevoir des renforts en effectifs, car elles ont subi beaucoup de pertes, et se réapprovisionner pour lancer une nouvelle offensive très concentrée dans la région du Donbass. C’est dans cette région que la plupart des forces ukrainiennes sont concentrées. » a justifié le secrétaire général de l’Otan. « Le repositionnement des forces russes va prendre un certain temps, quelques semaines, avant le lancement d’une offensive majeure. Il est essentiel que les alliés soutiennent les Ukrainiens, les aident à se réarmer, pour leur permettre de se défendre », a-t-il insisté.

