Guerre en Ukraine: le Pape François veut rencontrer Zelensky et Poutine

Le Pape François a dit être prêt à rencontrer les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine. Le Souverain Pontife a également réitéré son appel pour la paix dans le monde.

Dans une interview accordée au Corriere della Sera le 5 février, le pape François a déclaré qu’il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, rapportent les médias ukrainiens.

Le Souverain Pontife a dit être prêt à se rendre à Moscou et à Kiev pour discuter avec les deux dirigeants. Le Pape a également plaidé pour des actions allant dans le sens de la paix et du vivre ensemble. Pour le Pape François, la guerre et la violence sont des armes qui détruisent le monde.

Le Pape François n’a cessé de multiplier ses appels au dialogue et à la paix depuis le début de l’offensive russe en Ukraine le jeudi 24 février 2022.

Lancée il y a près d’un an, l’offensive russe en Ukraine vise selon le président Vladimir Poutine à démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié son offensive dans l’est de l’Ukraine. Selon les organisations internationales, de milliers de personnes sont mortes, blessées et d’autre ont fui vers les pays voisins, en raison de la guerre en Ukraine.