Guerre en Ukraine : la rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne accouche d’une souris

La réunion de jeudi en Turquie est la première rencontre de ce niveau depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine fin février. Trois cycles de rencontres ont déjà eu lieu mais aucune avancée concrète sur un arrêt des combats n’a encore été observée. Moscou affirme que ses objectifs sont de démilitariser l’Ukraine et d’éradiquer les éléments nationalistes radicaux de son gouvernement et de ses forces armées.

Dmytro Kuleba a indiqué que l’Ukraine n’était disposé à céder aux exigences de la Russie sur les garanties de sécurité alors que Sergueï Lavrov a indiqué avoir présenté les propositions russes sur la manière dont les hostilités en cours entre les deux pays pourraient être résolues, et invité l’Ukraine à les examiner et à y répondre.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba, a indiqué aux journalistes qu’aucun accord de cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie n’a été trouvé après sa rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux personnalités se sont rencontrées en Turquie et selon l’ukrainien, les pourparlers étaient « difficiles ».

