Guerre en Ukraine: démarrage de l’exportation des céréales après plusieurs mois de blocage

Après des mois de blocage dans les ports ukrainiens, un accord a été trouvé à Ankara entre la Turquie, l’ONU, la Russie et l’Ukraine pour recommencer les livraisons de céréales. Un premier chargement a quitté le port d’Odessa ce lundi matin, selon la Turquie.

Le premier navire chargé de céréales ukrainiennes quitte le port d’Odessa lundi, conformément aux termes de l’accord avec la Russie signé à Istanbul. « Le cargo Razoni battant pavillon de la Sierra Leone et chargé de maïs quittera le port d’Odessa à destination du Liban à 08h30 (05h30 GMT) », a précisé le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

La reprise lundi des exportations de céréales ukrainiennes, pour la première fois depuis l’invasion russe en février, est « un soulagement pour le monde », s’est félicité le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

« La journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique, alors que les premières céréales ukrainiennes quittent Odessa après des mois de blocus russe. L’Ukraine a toujours été un partenaire fiable et le restera si la Russie respecte sa part de l’accord », a affirmé sur Twitter le ministre.

Le chef de l’ONU Antonio Guterres « salue chaleureusement » le départ lundi du premier bateau de céréales ukrainiennes dans le cadre d’un plan visant à lever le blocus russe en mer, a déclaré un porte-parole.

« Le Secrétaire général espère que ce sera le premier de nombreux navires commerciaux conformément à l’accord signé, et que cela apportera la stabilité et l’aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les contextes humanitaires les plus fragiles », a déclaré l’ONU dans un communiqué.