Guerre en Ukraine: Booba annonce la fin de son contrat avec l’équipementier allemand Puma

Un choix que Booba, qui collabore avec la marque depuis la fin de l’année 2020, n’apprécie absolument pas et n’a pas hésité à le dire. A travers 2 messages différents, le Duc a ainsi fait part de son désaccord total avec cette décision, allant même jusqu’à affirmer qu’il souhaitait rompre son partenariat avec Puma : “Vous rompez je romps. On a pas signé pour ça”. Il a également repris à son compte les mots prononcés plus tôt dans la semaine par Emmanuel Macron : “Si vous faites de la politique nous devons en faire aussi. Mais sachez qu’en cas d’agression…. la riposte….. sera là….”.

