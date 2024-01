Grand P : en visite en Arabie Saoudite, la star guinéenne s’attire la foudre des internautes

- Publicité-

Sur invitation de son Ambassadeur en Guinée, Grand P est en visite en Arabie Saoudite. Il fait partie d’une délégation des journalistes en visite dans ledit pays. Mais une visite de la star guinéenne dans deux lieux saints met des internautes en colère.

Depuis quelques jours, la célébrité des réseaux sociaux, Grand P a posé ses valises en Arabie Saoudite. Et ce voyage de Grand P s’inscrit dans l’initiative de l’Ambassadeur du Royaume arabique en Guinée, Dr Fahad Eid Alrshidy qui a invité 9 journalistes guinéens à découvrir le pays.

Et depuis l’arrivée de la délégation guinéenne en Arabie Saoudite, elle fait le tour des différentes grandes institutions de la capitale Riyad. Invitée par le Ministre Saoudien des Médias, la délégation a effectué une visite dans les locaux de la télévision nationale dans la capitale.

Faisant partie de la délégation, Grand P a partagé les photos, ainsi que les vidéos de cette tournée sur sa page Facebook.

Cependant, une publication du prince charmant de la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao, dans laquelle ce dernier vêtue en ihram ce mardi 16 janvier 2024 n’a pas fait l’unanimité chez les internautes. En effet, en légende à l’image, il a écrit : « Grâce divine. Départ pour la Mecque et Médina ».

A en croire ces derniers, ce séjour de Grand P sur ces lieux saints de l’Islam ne les agréent pas. Et pour cause, il ne suit véritablement pas les prescriptions de l’Islam. Et le plus grave, est qu’il est interdit d’aller sur ces lieux sacrés avec des cheveux teintés.