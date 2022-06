Godomey: Hêhomey constate enfin la dégradation de la piste cyclable sous l’échangeur

Au détour de sa visite sur la Corniche Est de la ville de Cotonou ce vendredi 10 juin 2022, le Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey, a fait un tour pour toucher du doigt le calvaire des usagers de la piste cyclable tracée sous l’échangeur de Godomey. Cette descente de l’autorité ministérielle laisse entrevoir une lueur d’espoir pour la réhabilitation de cette voie très pratiquée.

Cela fait plus de deux ans déjà que les cris du cœur des usagers de la piste cyclable sous l’échangeur de Godomey retentissent. Malgré le décibel très élevé du bruit qu’ils font, c’est à croire qu’ils sont inaudibles, parce qu’ils n’ont jamais eu le sentiment d’être entendus puis écoutés. Si la visite sur les lieux ce jour du Ministre des Infrastructures et des Transports n’est pas une simple balade, il a le mérite de consoler les usagers qui n’en pouvaient plus de crier dans le désert.

La piste cyclable tracée sous l’échangeur de Godomey est un véritable « piège à homme ». Il y a près de deux ans que BENIN WEB TV tirait déjà la sonnette d’alarme. « La bretelle côté Est de l’échangeur de Godomey et qui sert de contournement pour les motocyclistes allant à Calavi est devenue, depuis quelques mois déjà, un véritable piège à homme pour les usagers de cette voie. Cette traversée d’une distance d’à peine 200 m devient un véritable calvaire aux heures de pointe », avait écrit le média.

Enfin une promesse…

Désormais au courant des difficultés des usagers de la piste cyclable sous l’échangeur, le ministre Hervé Hêhomey annonce des actions urgentes. « Nous avons retenu une intervention d’urgence pour réparer les dégradations afin de soulager les peines des usagers de la route », a-t-il déclaré. Ces travaux de réparation, selon le ministre, devraient intervenir d’ici quelques semaines.

Selon le ministre Hervé Hêhomey, le gouvernement ne s’arrêtera pas à ces travaux de réparation. Des réflexions seront engagées pour trouver une solution définitive aux problèmes constatés.