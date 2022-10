Ghana: un patron chinois tranche la gorge d’un employé qui réclamait son salaire

Un employeur chinois se trouve actuellement entre les mailles de la justice Ghanéenne. Il est accusé d’avoir tranché la gorge de son employé identifié sous le nom d’Isaac Boateng. La scène horrible s’est déroulée à Kweikuma, une communauté de la municipalité de Sekondi-Takoradi dans la région occidentale du Ghana.

Une nouvelle affaire de tentative de meurtre suscite depuis quelques heures une vague d’indignations au Ghana. Le chinois impliqué dans cette affaire serait le responsable de Paulichenda Engineering, une société chargée de la construction des édifices à proximité des appartements de la marine ghanéenne à Kweikuma.

Selon les médias locaux, la victime avait été désignée pour porter la réclamation de ses collègues auprès du patron qui leur devait un mois de salaire impayé. « Nous avons travaillé tout le mois et nos salaires n’avaient pas été payés. Nous avons donc eu une réunion et demandé à notre employeur chinois pourquoi nous n’avions pas été payés. Un de nos collègues est allé voir le patron chinois pour savoir ce qui n’allait pas avec les salaires car nous avons des familles et nous devons aussi des gens », a raconté l’un des témoins de la scène.

Lors de la conversation, la tension est montée d’un cran entre l’employé et le Chinois comme le rapporte le même témoin. « Dans le feu de l’action, le patron chinois a sorti un coup de couteau et a tranché la gorge de notre collègue. Il a subi des blessures profondes, des traces de sang étaient visibles partout. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Effiankwanta et nous prions pour qu’il survive », a-t-il ajouté.

L’affaire a été signalée au poste de police d’Adiembra et une enquête a été ouverte afin d’élucider les circonstances de cette scène. Le vendredi 30 septembre, la police a confirmé l’information en annonçant que le chinois a été arrêté. « La police a arrêté un ressortissant chinois pour avoir utilisé une arme offensive pour blesser son employé ghanéen sur un chantier de construction dans la banlieue de Kweikuma à Takoradi, dans la région de l’Ouest », a annoncé la police dans un communiqué de presse.