Gaza: Antony Blinken plaide pour des «pauses humanitaires», Benyamin Netanyahu refuse

En visite en Israel ce vendredi, le sécrétaire d’Etat américain Antony Blinken a appelé à des « pauses humanitaires » à Gaza, mais le Premier ministre Israélien Benyamin Netanyahu a refusé cette demande, insistant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu tant que le Hamas, ne libère pas tout les otages.

L’Israel reste camper sur sa position et ne compte pas céder à une négociation de trêve humanitaire. Jérusalem qui a annoncé que son armée à réussir à encercler la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien, a de nouveau balayé d’un revers de main, l’appel au cessez-le-feu de la diplomatie américaine.

Répondant au sécrétaire d’Etat américain Antony Blinken qui a plaidé pour une « pause humanitaire » à Gaza, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu si le Hamas, bande armée de la Palestine, ne libère pas tout les otages. Il y a de cela quelques jours, Benyamin Netanyahu avait déclaré qu’un cessez-le-feu ne fera que proficiter à Hamas.

1 400 Israéliens et 9 227 Palestiniens tués…

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël a indiqué renvoyer dans la bande de Gaza tous les travailleurs gazaouis bloqués depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dans l’État hébreu, et « couper tous les liens » avec l’enclave palestinienne.

Depuis le 7 octobre, plus de 1 400 Israéliens ont été tués, dont 341 soldats, et l’armée israélienne fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. 9 227 Palestiniens sont morts à Gaza, dont plus de 3 826 enfants, a indiqué jeudi midi le ministère de la Santé sur place, contrôlé par le Hamas.