Gabon: Oligui Nguema en Guinée équatoriale pour sa première visite à l’étranger

Ce mardi 19 septembre, le président de la transition gabonaise a effectué son premier déplacement à l’étranger. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema était en Guinée équatoriale où il a rencontré son homologue, le président Teorodo Obiang Nguema.

Au Gabon, le Président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue une visite « d’amitié et de fraternité » en Guinée Équatoriale, depuis le 19 septembre 2023. Se déroulant dans un climat de tensions diplomatiques larvées entre les deux pays voisins, cette première visite à l’étranger du nouvel homme fort de Libreville est donc cruciale pour apaiser les relations avec le président Teodoro Obiang Nguema.

Pour cette première visite à l’étranger depuis qu’il a pris le pouvoir à Libreville suite au coup d’État militaire du 30 août dernier, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est déplacé avec cinq ministres, son secrétaire général, des membres de son cabinet et la présidente du Sénat. «Ce mardi 19 Septembre, je me suis entretenu avec S.E. Téodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale. Nos discussions ont porté sur la coopération bilatérale entre le Gabon et son pays, ainsi que sur des sujets d’intérêt commun», a twitté dans la matinée de ce 20 septembre le nouvel homme fort du Gabon.

«Je me réjouis de l’excellence des relations entre nos deux pays, relations que nous sommes déterminés à renforcer davantage. J’ai également eu le plaisir de rencontrer la communauté gabonaise de Malabo avec qui j’ai eu un échange constructif», a précisé le Président de transition gabonais.