Gabon : « aucun militaire ne sera protégé d’une dérive », Oligui Nguema

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a affirmé la fin de l’impunité pour les militaires lors de la présentation des vœux de l’administration centrale au couple présidentiel le 4 janvier 2024.

Dans un effort pour renouer avec la population et renforcer l’unité nationale au Gabon, le général a garanti que les militaires ne bénéficieront plus d’immunité face à des sanctions. Explicitement, il a déclaré que le Comité de Transition pour la Restauration de l’Intégrité (CTRI) ne tolérera aucun comportement répréhensible et que l’ère de l’impunité est révolue.

« Je tiens à vous assurer que le CTRI ne soutiendra aucun écart. L’impunité est terminée. Il est primordial de laisser la justice opérer de manière indépendante, sans interférences », a souligné le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette déclaration insiste sur l’importance de permettre à la justice d’agir librement, sans manipulation.

S’adressant spécifiquement aux forces de défense et de sécurité au Gabon, le général Oligui Nguema a encouragé les hauts gradés à imposer des sanctions sévères et fermes envers tout membre coupable d’infractions. Aussi, il a mis l’accent sur le respect des règles de discipline des Forces de défense et de sécurité, ainsi que des lois nationales en vigueur.

« J’enjoins les hauts gradés à sanctionner rigoureusement et énergiquement tout agent coupable d’infractions, conformément aux règlements de discipline des Forces de défense et de sécurité et aux lois en vigueur dans notre pays », a ajouté le président.