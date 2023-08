Gabon: Ali Bongo brigue un 3è mandat ce 26 août et vise une « victoire par KO »

- Publicité-

Ce samedi 26 août 2023, près de 850 000 électeurs gabonais vont désigner leur président, leurs députés mais aussi leurs élus locaux. Ali Bongo Ondimba y brigue un troisième mandat face à treize candidats.

Pour beaucoup, il s’agit d’une élection présidentielle taillée sur mesure pour Ali Bongo. Ce 26 août, 846 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes pour les élections présidentielle, législatives et locales. On compte treize candidats en lice pour le poste de président, dont deux principaux : le chef de l’État sortant, Ali Bongo Ondimba, et l’opposant Albert Ondo Ossa.

Ancien ministre de l’éducation nationale, Albert Ondo Ossa défie ainsi le sortant Ali Bongo Ondimba en tentant de se défaire du costume de technocrate pour incarner la « figure du changement ». Professeur d’économie et ancien ministre d’Omar Bongo entre 2006 et 2008, Ondo Ossa soulève les foules et fait renaître l’espoir d’une alternance au sommet de l’État.

Ali Bongo Ondimba, certes diminué depuis un AVC survenu il y a cinq ans, entend bien continuer à dominer l’Assemblée nationale et les conseils locaux. « Demain, votez pour les trois scrutins. Tous ensemble, nous gagnerons ces élections par une victoire par KO », a clamé le président sortant vendredi devant ses supporters.

L’actuel président, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, brigue un troisième mandat à la tête du Gabon, un pays qu’il dirige depuis 2009. Son père Omar Bongo a, quant à lui, dirigé ce pays d’Afrique centrale pendant 41 ans.