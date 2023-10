Francis Ngannou ou Tyson Fury? Avant le choc des titans, Samuel Eto’o fait son choix

- Publicité-

Ce samedi 28 octobre, Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite, accueillera un combat de boxe événementiel qui verra s’affronter deux titans : Francis Ngannou et Tyson Fury. En prélude à ce combat de boxe tant attendu, le président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto’o a choisi son camp.

Francis Ngannou et Tyson Fury s’affrontent sur le même ring ce samedi. Francis Ngannou, âgé de 37 ans, fera ses débuts dans le monde de la boxe après une carrière riche en arts martiaux mixtes (MMA). Il se mesurera à Tyson « Gipsy King » Fury, l’une des figures les plus dominantes de la catégorie des poids lourds.

Tyson Fury, détenteur des titres de champion du monde WBA, WBO et IBO de 2015 à 2016, IBF en 2015 et WBC depuis 2020, a une réputation éprouvée dans le monde de la boxe. Le combat entre ces deux géants promet donc d’être intense et spectaculaire.

Entre Francis Ngannou et Tyson Fury? Samuel Eto’o fait son choix

La nouvelle de cette confrontation a suscité une grande excitation parmi les amateurs de sports de combat. Samuel Eto’o, ancien footballeur international et fervent supporter de Ngannou, a partagé une photo de ce dernier sur les réseaux sociaux en lui souhaitant bonne chance pour le combat. « Tu es et seras toujours nôtre Champion, bonne chance pour tout à l’heure @francisngannou », a écrit Samuel Eto’o en légende d’une photo de Francis.

- Publicité-

Avant le combat final de la soirée, cinq autres combats poids lourds sont prévus. Deux boxeurs britanniques invaincus, Fabio Wardley (16 victoires, dont 15 par KO, 0 nul et 0 défaite) et David Adeleye (12 v, 11 KO, 0 n, 0 d), vont s’affronter.

Un combat très intéressant entre Martin Bakole et Carlos Takam était également au programme, avec la victoire de Martin Bakole par arrêt de l’arbitre au quatrième round. Joseph Parker affrontera Simon Kean, Arslanbek Makhmudov combattra Anthony Wright, et Moses Itauma fera face à Istvan Bernath. La soirée débutera à 19h.