France: le fils de l’ex Premier ministre Laurent Fabius, meurt après une chute de 8 étages

Jeudi 1er septembre, David Fabius, l’un des fils de Laurent Fabius, est décédé en chutant du 8e étage d’un immeuble du 17e arrondissement à Paris.

David Fabius, un des fils de l’ancien Premier ministre et président du conseil constitutionnel Laurent Fabius, est décédé ce jeudi 1er septembre 2022 en plein Paris. Aux environs de 6h30, ce jeudi, un homme a chuté du 8ème étage selon des informations confirmées par le parquet à actu Paris.

Les secours ont tenté de le réanimer

Âgé de 44 ans, David Fabius serait tombé du 8ème étage d’un immeuble situé boulevard Mac-Mahon, dans le 17e arrondissement de Paris. Les secours auraient tenté de réanimer la victime, en vain, révèle Actu17. Les circonstances de ce drame restent encore à éclaircir. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte, le commissariat de l’arrondissement est chargé des investigations.

Un homme très discret

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé qu’il pourrait s’agir d’un suicide. Pour le moment, les proches de la victime n’ont fait aucun commentaire sur le sujet et aucune autre information relative au drame n’a été communiquée. Né de l’union entre Laurent Fabius et Christine d’Izarny-Gargas, David Fabius était le fils aîné de l’ancien Premier ministre de François Mitterrand. Il est le frère de Thomas Fabius, né en 1981 et de Victor Fabius, né en 1983, dont la mère est la productrice, Françoise Castro. Contrairement à Laurent Fabius, qui s’est lancé dans la politique, l’homme était toujours très discret.