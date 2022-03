France: 12 candidats en lice pour la présidentielle d’avril 2022

Pour arrêter la liste officielle des candidates et candidat pour l’élection à la présidence de la République, sur les 65 noms proposés par des élus habilités, « nous avons contrôlé lesquels avaient obtenu plus de 500 parrainages provenant d’au moins 30 départements: ils sont au nombre de douze », a précisé Laurent Fabius.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.