FMI : le Kenya obtient un prêt de 938 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un prêt historique de 938 millions de dollars (864 millions d’euros) en faveur du Kenya, visant à stabiliser une économie aux prises avec des défis majeurs.

L’économie kényane, considérée comme la locomotive de l’Afrique de l’Est, a été sérieusement affectée par des pressions de liquidités, exacerbées par les effets cumulés du Covid-19, des répercussions de la guerre en Ukraine et une sécheresse dévastatrice dans la Corne de l’Afrique. Le choc économique, combiné à une dette publique atteignant plus de 10 100 milliards de shillings (64,4 milliards d’euros) à la fin du mois de juin, soit environ deux tiers du produit intérieur brut, a mis le pays sous tension financière.

Le prêt accordé par le FMI vise à soulager la pression sur les liquidités, notamment en anticipation du remboursement d’une euro-obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024. La première tranche de ce prêt, d’une valeur de 682 millions de dollars, sera accessible immédiatement si l’accord est validé par le conseil d’administration du FMI lors de sa réunion prévue en janvier.

Malgré les défis, le FMI a noté une reprise notable dans des secteurs clés tels que l’agriculture et le tourisme. Le secteur agricole a particulièrement rebondi grâce au retour des pluies, contribuant à une croissance du PIB réel de 5,4% au premier semestre de 2023.

Cependant, la situation reste délicate, marquée par une inflation persistante et des prix élevés pour l’essence, les denrées alimentaires de base et l’énergie. De plus, le service de la dette publique, principalement envers la Chine, a connu une forte augmentation, aggravée par la dépréciation de la monnaie nationale.

Dans le but de réduire la dette, le gouvernement dirigé par le président William Ruto a mis en place un budget controversé, générant des tensions au sein de la population et entraînant parfois des manifestations violentes. Ce budget comprend une série de nouvelles taxes destinées à générer des revenus supplémentaires pour alimenter un budget prévu à hauteur de 3 600 milliards de shillings (24 milliards d’euros) pour l’exercice 2023-24.

En dépit de ces défis, l’accord avec le FMI représente un pas important vers la stabilisation économique du Kenya. La décision du conseil d’administration du FMI en janvier sera déterminante pour l’avenir financier du pays, tandis que les autorités kényanes continueront de faire face aux défis économiques avec des mesures visant à consolider la situation financière du pays.