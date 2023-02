FInAB 2023: après son spectacle, Kerozen fait des dons à deux orphelinats au Bénin

Après son spectacle sur le festival international des Arts du Bénin FInAB, le samedi 18 février 2023 à la plage de Fidjrossè, le chanteur ivoirien Kerozen a fait des dons de vivres dans des orphelinats du pays.

Comme annoncé, Kerozen était sur scène le samedi 18 février 2023 pour un concert entrant dans le cadre du festival international des arts du Bénin FInAB. Au lendemain de son spectacle inoubliable, l’auteur du titre « l’Elu » s’est rendu les mains chargées dans deux orphelinats du pays pour faire parler son cœur.

Il s’agit de l’orphelinat Don Bosco de Cotonou et du centre Remar de Ouidah. « L’accueil des enfants fut très chaleureux », a reconnu Kerozen sur sa page Facebook. Lancé le mardi 14 février, le festival International des Arts du Bénin a pris fin le dimanche 19 février 2023.

Le FInAB et son marché d’art dénommé « TOKP’ART » inspiré du marché « Tokpa», le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest est une initiative du Groupe Empire qui a rassemblé les œuvres d’une centaine d’artistes, groupes d’artistes Béninois et internationaux, toutes disciplines confondues, choisis parmi de nombreux dossiers d’appels à candidature provenant de plusieurs pays.