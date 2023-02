FIFA The Best 2022 : deux joueurs africains dans le top 10

Après le sacre de Lionel Messi, élu meilleur joueur de l’année 2022, la FIFA a dévoilé son classement général du trophée The Best. Deux Africains figurent dans le top 10.

Ce lundi 27 février à Paris, la FIFA a organisé la cérémonie The Best 2022, un gala pour honorer les meilleurs footballeurs de l’année civile passée. Lionel Messi, élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2022, a remporté le trophée avec 52 points, devant Kylian Mbappé (44 points) et Karim Benzema (34 points), qui a remporté le Ballon d’Or 2022.

Malgré une absence au Qatar, Sadio Mané, le premier Africain du classement, se classe sixième avec 19 points. L’égyptien Mohamed Salah n’a obtenu que deux points et ne figure pas dans le top 10, tandis qu’Achraf Hakimi se classe huitième avec 15 points.

Classement The Best 2022

1er Lionel Messi (52 pts)

2e Kylian Mbappé (44 pts)

3e Karim Benzema (34 pts)

4e Luka Modric (28 pts)

5e Erling Halaand (24 pts)

6e Sadio Mané (19 pts)

7e Julian Alvarez (17 pts)

8e Achraf Hakimi (15 pts)

9e Neymar (13 pts)

10ex aequo Kevin De Bruyne (10 pts) et Vinicius Jr (10 pts)

12e Robert Lewandowski (7 pts)

13e Jude Bellingham (3 pts)

14e Mohamed Salah (2 pts)