FC Barcelone: Ansu Fati sort du silence sur son avenir

Ansu Fati a mis fin ce lundi aux nombreuses rumeurs sur son départ du FC Barcelone l’été prochain, lors d’un entretien accordé à l’émission El Chiringuito.

Lorsqu’il a fait ses débuts en équipe première du FC Barcelone, Ansu Fati a immédiatement impressionné et a été considéré comme le successeur naturel de Lionel Messi. Cependant, ses performances ont été entravées par des blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs années. Depuis le début de cette saison, le jeune attaquant est relégué au rôle de remplaçant, ce qui a fait naître de nombreuses rumeurs sur ses envies de départ. Plusieurs clubs sont d’ailleurs intéressés, notamment Manchester United.

Mais, le joueur formé à la Masia ne compte pas quitter son club de cœur, comme il a fait savoir ce lundi auprès de l’émission El Chiringuito. « Je suis sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2027 et j’espère rester ici encore de nombreuses années« , a coupé court le Catalan en jurant donc fidélité à son club formateur. De son côté, la direction du FC Barcelone n’envisage pas non plus un départ du joueur pour le moment.

«Nous n’y pensons pas pour le moment. Je ne peux pas prédire l’avenir. Pour nous, Ansu Fati est un joueur avec lequel nous avons de grands espoirs. Tout dépend de son utilité pour le club et pour Xavi. Il a suscité beaucoup d’attentes et nous n’avons pas la volonté de vendre le joueur pour le moment. Je veux que les joueurs restent aussi longtemps qu’ils ont signé», a récemment expliqué le président du Barça, Joan Laporta.