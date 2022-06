Exercice illégal en pharmacie: 03 nigérians en détention provisoire

Trois individus de nationalité nigériane interpellés il y a quelques jours par les éléments de la police Républicaine sont gardés à vue dans un commissariat à Grand-Popo. Ils sont accusés de trafic de drogue et d’exercice illégal en pharmacie.

La police Républicaine a intercepté il y a quelques jours à la hauteur d’Agoué, un taxi en partance pour le Togo. A l’intérieur du taxi, trois individus de nationalité nigériane ont été interpellés avec des produits pharmaceutiques et des substances positives à l’amphétamine.

Selon les informations de « Le potentiel », ces individus gardés à vue dans un commissariat à Grand-Popo pendant quelques jours ont été présentés au procureur puis déposés en détention provisoire.

Ils sont poursuivis pour les chefs d’accusation de trafic de drogue et d’exercice illégal en pharmacie. Leur procès va s’ouvrir le 19 Juillet prochain à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les trois mis en cause dans ce dossier sont respectivement âgés de 21, 22 et 63 ans.